Trên 100 học viên được đào tạo về xây kênh hiệu quả, mở rộng thị trường và tăng tiêu thụ sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo
Sáng 9/10, Sở Tài chính tổ chức chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp về xây kênh hiệu quả, mở rộng thị trường và gia tăng tiêu thụ sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Tham dự chương trình có trên 100 học viên đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp là đối tượng khởi sự kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Trong chương trình, các học viên được giảng viên là chuyên gia về trí tuệ số, AI và marketing online truyền đạt kiến thức cơ bản về AI và khả năng ứng dụng AI trong hoạt động doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào truyền đạt, phổ biến các kiến thức căn bản về AI; ứng dụng AI trong bán hàng, quản lý vận hành, tài chính, kế toán và quản trị chiến lược…
Cùng với đó, các học viên được hướng dẫn xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng kênh bán hàng và chiến lược nội dung trên các nền tảng số; thực hành khai thác AI để sáng tạo nội dung, sản xuất video, quảng bá sản phẩm, thu hút khách hàng và phát triển thị trường.
Chương trình đào tạo diễn ra trong 1 ngày, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Thông qua các nội dung hướng dẫn, các học viên được tiếp cận cách sử dụng công cụ AI trong những lĩnh vực thiết thực.
Qua chương trình đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới của doanh nghiệp; khuyến khích đổi mới phương thức quản lý, điều hành và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng thích ứng với xu hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tren-100-dai-bieu-duoc-dao-tao-ve-xay-kenh-hieu-qua-mo-rong-thi-truong-va-tang-tieu-thu-san-pham-bang-tri-tue-nhan-tao-5106291.html