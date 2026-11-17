Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, việc tham vấn ý kiến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức về 5 mẫu thiết kế biểu tượng, bộ nhận diện thương hiệu thành phố đến nay nhận được trên 10.000 lượt bình chọn.

Các phương án thiết kế cùng hướng tới xây dựng hình ảnh Hải Phòng giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và hội nhập; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, kết nối những giá trị văn hóa, lịch sử với tư duy hiện đại và tầm nhìn quốc tế.

Các phương án thiết kế cùng hướng tới xây dựng hình ảnh Hải Phòng giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và hội nhập.

Năm mẫu thiết kế có ý tưởng và ngôn ngữ thể hiện riêng. Trong đó, mẫu 1 nhấn mạnh bản sắc Hải Phòng gắn với đổi mới, kết nối và tương lai. Mẫu 2 thể hiện dấu ấn vươn khơi, dòng chảy kết nối và hội tụ phát triển. Mẫu 3 khắc họa hình ảnh thành phố năng động, rộng mở, kết nối toàn cầu. Mẫu 4 mang thông điệp “Phoenix Star Gateway - Khai phóng tiềm năng, kết nối toàn cầu”, trong khi mẫu 5 thể hiện sự song hành giữa bản sắc và đổi mới, nền tảng và khát vọng phát triển.

Các mẫu thiết kế có ý tưởng và ngôn ngữ thể hiện riêng.

Người dân có thể tham gia bình chọn thông qua ứng dụng Smart Hải Phòng hoặc quét mã QR tại 8 trường đại học và 2 trung tâm thương mại trên địa bàn. Việc đa dạng hóa hình thức tham vấn nhằm mở rộng sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên và doanh nghiệp. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 21/11/2026.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, mỗi lượt bình chọn và ý kiến đóng góp là cơ sở tham khảo để thành phố đánh giá mức độ phù hợp của các phương án về mỹ thuật, khả năng ứng dụng và tính đại diện cho những giá trị chung của Hải Phòng.

Biểu tượng và bộ nhận diện thương hiệu dự kiến được giới thiệu, công bố trong quý IV/2026. Sau khi được lựa chọn và bảo hộ, bộ nhận diện sẽ được sử dụng thống nhất trong các tài liệu giới thiệu, sự kiện đổi mới sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và các sản phẩm truyền thông, quảng bá hình ảnh Hải Phòng trong nước và quốc tế.