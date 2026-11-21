Trên 1.700 lượt hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn vay tín dụng chính sách
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Hòa triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 609 tỷ 653 triệu đồng cho trên 5.995 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn.
Trong đó, dư nợ nguồn vốn Trung ương đạt 481 tỷ 098 triệu đồng, tăng 8 tỷ 917 triệu đồng so đầu năm; dư nợ nguồn vốn địa phương cấp tỉnh đạt 128 tỷ 554 triệu đồng, tăng 15 tỷ 576 triệu đồng so đầu năm.
Doanh số cho vay đạt 148 tỷ 777 triệu đồng với 1.700 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 124 tỷ 284 triệu đồng, bằng 83,5% doanh số cho vay.
Hiện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Hòa tiếp tục rà soát đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định, triển khai thực hiện cho vay kịp thời. Thực hiện quy trình, thủ tục xét duyệt, giải ngân; khách hàng vay nhận đủ tiền vay và sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành trả lãi hằng tháng theo quy định. Thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là những chính sách tín dụng mới.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tren-1-700-luot-ho-ngheo-can-ngheo-duoc-tiep-can-von-vay-tin-dung-chinh-sach-3194648.html