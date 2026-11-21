Trong đó, dư nợ nguồn vốn Trung ương đạt 481 tỷ 098 triệu đồng, tăng 8 tỷ 917 triệu đồng so đầu năm; dư nợ nguồn vốn địa phương cấp tỉnh đạt 128 tỷ 554 triệu đồng, tăng 15 tỷ 576 triệu đồng so đầu năm.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Hòa giải ngân cho khách hàng vay vốn.

Doanh số cho vay đạt 148 tỷ 777 triệu đồng với 1.700 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 124 tỷ 284 triệu đồng, bằng 83,5% doanh số cho vay.

Hiện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Hòa tiếp tục rà soát đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định, triển khai thực hiện cho vay kịp thời. Thực hiện quy trình, thủ tục xét duyệt, giải ngân; khách hàng vay nhận đủ tiền vay và sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành trả lãi hằng tháng theo quy định. Thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là những chính sách tín dụng mới.