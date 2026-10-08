Trên 1.000 người tham gia Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 1

Các đại biểu dự Lễ khai mạc.

Tham gia Hội thao có hơn 1.000 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 20 đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1. Các vận động viên tranh tài ở 7 môn thi đấu gồm: Chiến sĩ khỏe, Vượt vật cản huấn luyện thể lực, Bơi vũ trang, Bóng chuyền, Bóng bàn, Quần vợt và Pickleball.

Quang cảnh Lễ khai mạc.

Hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu. Đồng thời tuyển chọn lực lượng nòng cốt, làm cơ sở thành lập Đoàn vận động viên của Quân khu tham gia Hội thao Thể dục thể thao toàn quân năm 2027.

Trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thao.

Với nhiều nội dung đổi mới trong tổ chức và phương pháp điều hành thi đấu, Hội thao được kỳ vọng tạo không khí thi đua sôi nổi, là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu.

Các vận động viên thi chạy.

Các vận động viên thi đấu bóng bàn.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang Quân khu (16/10/1945 - 16/10/2026); 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân năm 2026.

Hội thao diễn ra từ ngày 6 đến 14-10.