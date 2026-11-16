Trekking vùng bãi ven sông Hồng

Du khách trải nghiệm, khám phá hệ thực vật ở bờ vở sông Hồng. Ảnh: PV

Giữa lòng Thủ đô náo nhiệt, bờ vở sông Hồng thuộc phường Hồng Hà mở ra một không gian thiên nhiên đầy bất ngờ. Với chiều dài hơn 3km, diện tích khoảng 47ha, nơi đây sở hữu cảnh quan đặc trưng của vùng ven sông với thảm thực vật tự nhiên đan xen những khu vườn do người dân vun trồng.

Đặt chân đến đây, du khách dễ dàng bắt gặp những luống rau xanh, vườn cây ăn quả, những khoảng đất ngập nước và các lối đi len giữa thảm thực vật. Không gian ấy mang đến cảm giác thư thái, khác biệt hẳn với sự ồn ào của phố thị. Điều thú vị hơn cả là sự phong phú của hệ sinh thái bản địa.

Theo nghiên cứu của tổ chức Think Playgrounds, khu vực này ghi nhận hơn 200 loài thực vật bản địa và 147 loài chim. Năm 2024, doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds khởi xướng dự án giáo dục sinh thái tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng, xây dựng cung đường trekking dài khoảng 1,5km nối Công viên rừng Phúc Tân và Công viên rừng Chương Dương.

Mỗi chuyến trekking đều có sự đồng hành của chuyên gia thực vật và các hướng dẫn viên là người dân địa phương. Du khách có thể tìm hiểu tên gọi, đặc điểm của các loài cây bản địa, trò chuyện với người dân, tham gia trồng rau, chăm sóc cây ăn quả và khám phá những câu chuyện đời thường gắn với người dân tại đây.

Tại điểm cuối hành trình là Công viên rừng Phúc Tân, du khách có thể quét mã QR trên các bảng giới thiệu để tìm hiểu thông tin và lắng nghe âm thanh của những loài chim sinh sống trong khu vực.

Theo đánh giá của chuyên gia sinh thái Nguyễn Hoàng Hào, Phó Chủ tịch Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam, sức hấp dẫn của bờ vở sông Hồng nằm ở giá trị cảnh quan và những bài học thực tế về bảo tồn hệ sinh thái đô thị. Nếu được khai thác bài bản, những cung đường này sẽ đem đến trải nghiệm mới lạ, cho thấy một “Hà Nội khác”, mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng ở vùng ven sông.