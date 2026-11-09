Trekking núi cao mùa lạnh, 5 món đồ giữ ấm cơ thể người mới 'nhập môn' nên chuẩn bị kỹ

Trekking trên núi cao vào mùa lạnh đòi hỏi người tham gia phải chuẩn bị kỹ hơn so với những cung đường ngắn ở địa hình bằng phẳng. Không chỉ nhiệt độ thấp, người đi còn có thể gặp mưa, gió mạnh, sương mù hoặc quần áo bị ướt do mồ hôi.

Thay vì mang quá nhiều đồ, người mới nên ưu tiên những vật dụng thực sự cần thiết, nhẹ và phù hợp với điều kiện của cung đường.

Quần áo ấm

Quần áo là lớp bảo vệ đầu tiên trước thời tiết lạnh. Thay vì mặc một chiếc áo thật dày, nên sử dụng nhiều lớp mỏng để dễ điều chỉnh theo mức độ vận động và nhiệt độ bên ngoài.

Lớp trong cùng có thể là áo giữ nhiệt hoặc áo có khả năng thấm hút mồ hôi. Lớp giữa có nhiệm vụ giữ ấm, chẳng hạn áo nỉ hoặc áo lông nhẹ. Bên ngoài nên có áo khoác gió, chống mưa phù hợp với điều kiện thời tiết.

Cách mặc nhiều lớp giúp người trekking chủ động cởi bớt khi vận động mạnh và mặc thêm khi nghỉ ngơi. Quần áo cũng nên vừa vặn, không quá rộng gây vướng víu nhưng cũng không quá chật làm hạn chế vận động.

Nếu dự báo thời tiết có mưa hoặc tuyết ở khu vực cao, khả năng chống nước của lớp ngoài cần được ưu tiên.

Mũ giữ ấm và cản gió

Một chiếc mũ phù hợp có thể giúp bảo vệ phần đầu và tai trước gió lạnh. Với cung đường có thời tiết khắc nghiệt, nên ưu tiên mũ nhẹ, vừa đầu và có khả năng cản gió; nếu cần, chọn thiết kế có phần che tai.

Không nhất thiết phải mua loại mũ trekking chuyên dụng đắt tiền. Điều quan trọng là chất liệu, độ vừa vặn và khả năng đáp ứng điều kiện thời tiết thực tế.

Mũ cũng nên được giữ khô trong balo, đặc biệt khi hành trình có mưa hoặc sương nhiều. Một chiếc mũ nhẹ có thể chỉ có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, tùy chất liệu và thiết kế.

Găng tay giữ nhiệt

Bàn tay thường xuyên phải tiếp xúc với gió lạnh, đồng thời có thể phải chống đỡ hoặc bám vào địa hình trong quá trình di chuyển. Vì vậy, găng tay là món đồ nhỏ nhưng hữu ích khi trekking núi cao vào mùa lạnh.

Nên chọn loại vừa tay, có độ bám tốt và phù hợp với hoạt động thực tế. Nếu cung đường có mưa hoặc tuyết, khả năng chống nước cũng là yếu tố đáng quan tâm.

Tuy nhiên, găng tay không thể thay thế kỹ thuật di chuyển an toàn. Khi phải bám vào đá, dây hỗ trợ hoặc các điểm cố định trên cung đường, người trekking vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của người dẫn đường và sử dụng trang bị chuyên dụng nếu được yêu cầu.

Các loại găng tay giữ nhiệt phổ thông có thể có giá từ vài chục nghìn đồng, trong khi sản phẩm chuyên dụng thường có mức giá cao hơn.

Giày thể thao

Một đôi giày phù hợp giúp bàn chân được bảo vệ tốt hơn khi di chuyển trên địa hình đá, đất ướt hoặc nhiều bùn. Với trekking núi cao, nên ưu tiên giày có độ bám tốt, vừa chân và phù hợp với cung đường thay vì chỉ chọn theo kiểu dáng.

Nếu đi vào mùa lạnh và có nguy cơ mưa, nên cân nhắc khả năng chống nước. Tuy nhiên, giày quá bí hoặc không vừa chân cũng có thể gây khó chịu trong hành trình dài.

Tất cũng không nên bỏ qua. Một đôi tất giữ ấm, thấm hút tốt và vừa chân có thể giúp hạn chế cảm giác lạnh, ẩm ở bàn chân. Khi chuẩn bị cho chuyến đi dài, nên mang thêm ít nhất một đôi tất khô để thay khi cần.

Giày trekking có mức giá khá rộng, từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng tùy chất liệu, thiết kế và thương hiệu.

Miếng dán giữ nhiệt và bình nước giữ nhiệt

Một số món đồ nhỏ có thể hỗ trợ giữ ấm trong lúc nghỉ ngơi hoặc khi nhiệt độ xuống thấp. Miếng dán giữ nhiệt là lựa chọn khá gọn nhẹ, thường có giá từ vài chục nghìn đồng tùy loại.

Tuy nhiên, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì không phải sản phẩm nào cũng kích hoạt bằng cách uốn cong. Một số loại tự làm nóng khi tiếp xúc với không khí, trong khi loại khác có cơ chế hoạt động khác. Không nên dán trực tiếp lên vùng da nhạy cảm hoặc sử dụng quá lâu theo cách trái với hướng dẫn của nhà sản xuất.

Một bình giữ nhiệt nhỏ cũng hữu ích để mang theo nước ấm trong hành trình. Nên chọn loại có nắp kín, chống rò rỉ và kích thước vừa với balo.

Đặc biệt, người mới không nên tự ý sử dụng bếp, than hoặc thiết bị đốt nhiên liệu để sưởi trong lều hay không gian kín, bởi nguy cơ cháy và ngộ độc khí có thể rất nghiêm trọng. Nếu cần sưởi khi nghỉ qua đêm, hãy sử dụng thiết bị đúng mục đích, theo hướng dẫn và bảo đảm thông gió an toàn.

Ngoài đồ giữ ấm, người mới trekking núi cao cũng nên chuẩn bị nước, thực phẩm phù hợp, thuốc và vật dụng sơ cứu cơ bản, đèn pin, điện thoại có pin dự phòng cùng bản đồ hoặc tracklog của cung đường. Quan trọng hơn, cần kiểm tra dự báo thời tiết, tìm hiểu độ khó của tuyến và cân nhắc đi cùng người có kinh nghiệm. Với trekking núi cao, chuẩn bị vừa đủ nhưng đúng nhu cầu luôn quan trọng hơn việc mang theo thật nhiều đồ.