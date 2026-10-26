TREASURE 'nhá hàng' sự trở lại 'gây sốc'

Vào ngày 26/10, YG Entertainment đã đăng tải đoạn video giới thiệu (teaser) đầu tiên cho đĩa đơn kỹ thuật số SHOCK của TREASURE trên các kênh mạng xã hội chính thức. Đoạn teaser hé lộ logo chính thức cùng một cụm từ then chốt đại diện cho ca khúc này. SHOCK là sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên của TREASURE sau khoảng năm tháng, kể từ khi nhóm phát hành mini album thứ 4, NEW WAV vào tháng Sáu.

Đoạn video ngắn tạo nên bầu không khí đầy kịch tính với những hình ảnh sống động: một luồng điện mạnh khiến mặt đất rung chuyển, khói bốc lên và các mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Câu hát SHOCK SHOCK được lặp đi lặp lại tạo nên âm hưởng đầy lôi cuốn. Ở phần cuối, logo chính thức xuất hiện cùng với ngày phát hành: "2026.11.02. 6h chiều (giờ Hàn Quốc)".

Vào tháng 6/2026, TREASURE đã tái định hình dấu ấn hip hop của mình thông qua mini album thứ 4 mang tên NEW WAV. Với album này, nhóm tập trung trở lại vào chất liệu hip hop và mang đến những màn trình diễn mạnh mẽ, bùng nổ hơn. Dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất điều hành Yang Hyun Suk, album đã đạt doanh số hơn một triệu bản ngay trong tuần đầu tiên phát hành, đứng đầu bảng xếp hạng album trên iTunes tại 13 khu vực, đồng thời chiếm lĩnh các bảng xếp hạng album lớn tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Video âm nhạc (MV) của ca khúc chủ đề đã cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 11 ngày, tốc độ nhanh nhất trong lịch sử hoạt động của nhóm, bên cạnh đó, TREASURE cũng giành chiến thắng trên các chương trình âm nhạc hàng tuần.

Các ca khúc phụ (B-side) trong album đều mang đậm âm hưởng hip hop với cá tính riêng biệt, góp phần mở rộng phạm vi âm nhạc của nhóm. Những nội dung liên quan đến các ca khúc như DANGER, NALLY-NA (HYUNHAYO) và ZOOM ZOOM cũng thu hút sự chú ý lớn, với tổng lượt xem cho các video liên quan đến album vượt mốc 300 triệu. Sau đó, TREASURE đã khép lại chuỗi concert dành cho người hâm mộ (fan concert) với tổng cộng 22 đêm diễn tại 10 thành phố.

Tại lễ trao giải The Fact Music Awards 2026 diễn ra vào tháng Chín, TREASURE đã xuất sắc giành được hai giải thưởng: 'Nghệ sĩ của năm' (Artist of the Year) và 'Nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc nhất thế giới' (World Best Performer).