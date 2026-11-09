TREASURE 'gây sốc' với màn trình diễn 'SHOCK'

TREASURE đã xuất hiện trên chương trình Music Core của đài MBC và mang đến sân khấu biểu diễn ca khúc SHOCK. Các thành viên xuất hiện trong trang phục mang phong cách thể thao, cùng với thiết kế sân khấu được dàn dựng như tái hiện lại khung cảnh từ video âm nhạc, làm nổi bật bầu không khí mạnh mẽ và đầy năng động của bài hát.

Theo công ty quản lý, nhóm đã biểu diễn trực tiếp với micro cầm tay, duy trì chất giọng ổn định cùng những đoạn rap đầy uy lực trên nền nhịp điệu dồn dập và vũ đạo cường độ cao. Họ cũng khéo léo thêm vào các đoạn phiêu (ad-lib) tự nhiên và kiểm soát nhịp điệu một cách điêu luyện trong suốt màn trình diễn.

Tiết mục gây ấn tượng với đội hình được sắp xếp chỉn chu cùng vũ đạo nhóm mạnh mẽ, tận dụng tối đa lợi thế về số lượng thành viên đông đảo. Một động tác điểm nhấn, khi các thành viên kéo hai tay về phía sau rồi bung mạnh về phía trước, đã trở nên vô cùng nổi bật. Năng lượng của màn trình diễn được đẩy lên đỉnh điểm khi các thành viên cùng đồng thanh hô vang ở đoạn cao trào.

TREASURE tiếp tục góp mặt trong chương trình Inkigayo của đài SBS vào ngày 8/11, đồng thời tham gia biểu diễn tại lễ trao giải 2026 Korea Grand Music Awards (KGMA) vào ngày 7/11. Nhóm cũng dự kiến sẽ trình diễn tại 2026 MAMA AWARDS, diễn ra tại Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản) vào ngày 20/11.

TREASURE đã phát hành đĩa đơn kỹ thuật số SHOCK vào ngày 2/11. Ca khúc thuộc thể loại electronic hip-hop này được xây dựng trên nền âm thanh synth thời thượng cùng tiết tấu nhanh, đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng bài hát của iTunes tại 11 khu vực. Video âm nhạc của bài hát cũng đạt gần 50 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 5 ngày ra mắt, tốc độ đạt cột mốc này nhanh nhất từ trước đến nay của nhóm.

Ca khúc có sử dụng chất liệu từ bài hát Hot của 1TYM, nhóm nhạc tiền bối cùng công ty YG Entertainment. Quá trình sản xuất bài hát có sự tham gia của các nhà sản xuất nội bộ như BIGTONE và P.K, cùng với các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc quốc tế từng hợp tác với nhóm trong mini album thứ 4 mang tên NEW WAV.

Mini album NEW WAV, phát hành vào tháng 6/2026, đã đạt doanh số một triệu bản ngay trong tuần đầu tiên, trong khi ca khúc chủ đề IF I cũng cán mốc 100 triệu lượt xem, chỉ sau 11 ngày.