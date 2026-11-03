Trẻ tử vong vì uống nhầm thuốc diệt chuột

Lọ nhựa giống chai siro đựng thuốc diệt chuột.

Trong lúc chơi, bé nhặt được một lọ nhựa có hình dáng giống chai siro chứa dung dịch màu đỏ rơi bên đường rồi uống. Sau khi uống, bé N. xuất hiện triệu chứng nôn ói nên gia đình lập tức đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, bé không qua khỏi và tử vong vào chiều cùng ngày.Trước đó, tháng 8-2026, một vụ việc tương tự khi 2 cháu nhỏ mới 3 tuổi và 18 tháng tuổi (chị em ruột ở xã Nghi Lộc, Nghệ An) tử vong sau khi nghi uống nhầm thuốc diệt chuột tại nhà một người quen.