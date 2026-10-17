Tré trộn - hương vị đặc trưng từ Gia Lai

Tré là một trong những đặc sản quen thuộc của Gia Lai và các tỉnh miền Trung. Món ăn có cách chế biến khá công phu, từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, gói đến công đoạn ủ lên men. Không rõ xuất hiện từ bao giờ, tré từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống của người dân địa phương, thường được dùng trong những dịp lễ, tết hoặc trong các cuộc gặp gỡ gia đình, bạn bè.

Tré sau khi bóc lớp rơm, lá ổi và lớp bọc bên ngoài, giữ được màu sắc cùng độ giòn đặc trưng của nguyên liệu.

Nguyên liệu làm tré chủ yếu là thịt đầu, tai và da lợn được luộc vừa chín tới để giữ độ giòn, không bị nhũn. Một số nơi có thể kết hợp thêm thịt ba chỉ hoặc thịt bò theo tỷ lệ phù hợp. Sau khi luộc, thịt được ngâm qua nước lạnh để giữ độ dai giòn, đồng thời giúp các nguyên liệu không bị kết dính khi trộn.

Một trong những nét đặc trưng của tré là cách gói bằng lá ổi. Lá ổi già được lựa chọn, rửa sạch rồi dùng để bao quanh phần thịt đã sơ chế. Bên ngoài tiếp tục được bọc kín, bó chặt bằng rơm khô và để ủ trong khoảng 3 ngày. Quá trình này giúp tré lên men tự nhiên, tạo nên vị chua nhẹ và mùi thơm đặc trưng.

Để có được những chiếc tré ngon, các công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận. Thịt phải được luộc vừa đủ độ chín, vẫn giữ được độ giòn; gia vị được nêm theo tỷ lệ phù hợp; phần tré khi gói phải được bó chặt để quá trình lên men diễn ra thuận lợi. Chính cách chế biến cầu kỳ từ những nguyên liệu quen thuộc đã tạo nên nét riêng của món ăn này.

Tré có thể được thưởng thức theo nhiều cách, trong đó tré trộn là cách ăn phổ biến và được nhiều người yêu thích. Sau khi tháo lớp rơm, lá ổi và lớp bọc bên ngoài, phần tré được cho vào bát to, dùng đũa đánh tơi rồi trộn cùng nhiều nguyên liệu khác.

Một phần tré trộn thường có nem, chả bò, xoài, cóc, rau răm... Các nguyên liệu được thái nhỏ, sau đó trộn cùng tiêu, riềng thái sợi, mè rang, thính gạo, tỏi, đường, muối và các loại gia vị. Tất cả được trộn đều và để một khoảng thời gian cho gia vị ngấm vào từng nguyên liệu trước khi thưởng thức.

Điểm hấp dẫn của tré trộn nằm ở sự hòa quyện của nhiều hương vị trong cùng một món ăn. Vị chua nhẹ của tré và nem kết hợp với vị chua thanh của xoài, cóc; vị đậm đà của chả bò, chả lợn hòa cùng vị cay nồng của ớt, tỏi. Phần tré giòn sần sật cùng mùi thơm của rau răm, riềng và mè rang tạo nên cảm giác khá đặc biệt khi thưởng thức.

Tré trộn thường được ăn kèm bánh phồng tôm chiên. Một miếng bánh phồng tôm giòn được đặt thêm tré, xoài, cóc, nem, chả và các nguyên liệu đi kèm. Khi thưởng thức, vị giòn của bánh phồng tôm hòa cùng phần nhân đậm đà, tạo nên món ăn vừa có nhiều lớp hương vị vừa có sự tương phản về độ giòn, mềm.

Không chỉ được biết đến tại Gia Lai, tré trộn hiện đã xuất hiện ở nhiều địa phương và trở thành món ăn được thực khách tìm đến thưởng thức. Tại Cao Bằng, món ăn này cũng dần trở nên quen thuộc hơn, đặc biệt với những người yêu thích các món ăn vặt có vị chua, cay và đậm đà.

Tré được trộn cùng nem, chả bò, xoài, cóc, rau răm và các loại gia vị, tạo nên món tré trộn đậm đà, chua cay hấp dẫn.

Chị Lê Hoàng Phương, phường Thục Phán chia sẻ: Tôi từng nghe nói đến tré nhưng chưa có dịp thử. Khi Cao Bằng có bán tré trộn, tôi ăn thử và thấy khá lạ miệng. Tôi thích tré giòn, kết hợp với vị chua của xoài, cóc, vị cay của ớt và vị đậm đà của chả. Ăn cùng bánh phồng tôm khá hợp vị.

Từ những nguyên liệu dân dã, qua nhiều công đoạn chế biến và cách kết hợp khéo léo, tré trộn nem chả mang đến một hương vị đặc trưng của ẩm thực Gia Lai. Món ăn không chỉ lưu giữ cách chế biến truyền thống của người dân địa phương mà còn cho thấy sự phong phú trong cách thưởng thức các sản vật quen thuộc.

Khi những món ăn vùng miền ngày càng dễ dàng được tìm thấy ở nhiều địa phương, tré trộn cũng có cơ hội đến gần hơn với thực khách Cao Bằng. Với hương vị riêng, cách thưởng thức đơn giản và sự kết hợp đa dạng giữa các nguyên liệu, món ăn này đang trở thành một lựa chọn thú vị cho những ai muốn khám phá thêm những hương vị đặc trưng từ các vùng miền trong cả nước.