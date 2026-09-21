Trẻ trở lại trường: Cha mẹ làm gì để con không quá tải?

Sau kỳ nghỉ, trẻ phải làm quen trở lại với giờ giấc học tập, bài vở và các hoạt động ở trường. Việc thay đổi đột ngột có thể khiến một số trẻ mệt mỏi, thiếu tập trung hoặc khó thích nghi. Cha mẹ có thể hỗ trợ con bằng cách điều chỉnh lịch sinh hoạt, giảm áp lực và duy trì thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Sau thời gian nghỉ dài, việc trở lại trường khiến nhịp sinh hoạt của trẻ thay đổi. Trẻ phải dậy sớm, học tập nhiều giờ và quay lại với lịch học, bài tập, hoạt động ngoại khóa. Nếu lịch sinh hoạt bị đảo lộn hoặc phải chịu quá nhiều kỳ vọng, trẻ có thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Điều chỉnh giờ ngủ từ từ là một trong những việc cha mẹ nên ưu tiên. Trẻ cần được đưa về lịch ngủ và thức dậy phù hợp với thời gian đi học, thay vì thay đổi quá đột ngột ngay trước ngày trở lại trường.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên duy trì bữa ăn đầy đủ và đa dạng, đặc biệt là bữa sáng. Các bữa ăn nên có đủ nhóm thực phẩm cần thiết, đồng thời hạn chế việc cho trẻ sử dụng quá nhiều đồ uống có đường hoặc thức ăn nhanh.

Khi con trở lại trường, cha mẹ cũng không nên ngay lập tức đặt quá nhiều mục tiêu về điểm số. Thay vào đó, có thể cùng trẻ xây dựng lịch học vừa sức, xen kẽ thời gian nghỉ, vui chơi và vận động. Với những trẻ có nhiều môn học hoặc hoạt động ngoại khóa, gia đình nên cân nhắc khối lượng phù hợp với khả năng và thời gian nghỉ ngơi của trẻ.

Lắng nghe thay vì tạo thêm áp lực cũng rất quan trọng. Cha mẹ có thể hỏi con về những điều khiến trẻ lo lắng khi trở lại trường, từ việc học, bạn bè đến giáo viên hoặc lịch sinh hoạt. Khi trẻ gặp khó khăn, việc được lắng nghe và hỗ trợ sẽ giúp quá trình thích nghi diễn ra nhẹ nhàng hơn.

Nếu trẻ liên tục mất ngủ, mệt mỏi, thay đổi rõ rệt về tâm trạng hoặc không muốn đến trường trong thời gian dài, cha mẹ nên quan tâm sát sao và cân nhắc trao đổi với giáo viên, chuyên gia phù hợp.

Trở lại trường sau kỳ nghỉ là một quá trình thích nghi. Thay vì yêu cầu trẻ lập tức bắt nhịp với mọi thứ, cha mẹ có thể đồng hành để con học tập vừa sức, ngủ đủ, vận động và có thời gian thư giãn.