Trẻ thường xuyên trì hoãn khi được nhắc nhở, cha mẹ nên thay đổi điều gì?

Vòng lặp khiến cả cha mẹ lẫn con đều mệt mỏi

Giờ ăn đến, trẻ vẫn mải chơi. Đến lúc làm bài tập, con tiếp tục trì hoãn. Cha mẹ nhắc lần đầu, trẻ chưa phản ứng; nhắc thêm vài lần, con mới trả lời nhưng vẫn chưa bắt đầu. Cuối cùng, người lớn mất kiên nhẫn, còn trẻ miễn cưỡng làm theo trong không khí căng thẳng.

Tình huống này dễ lặp lại trong những sinh hoạt quen thuộc, từ chuẩn bị đi học đến thu dọn đồ chơi. Vấn đề không chỉ nằm ở việc trẻ chậm thực hiện yêu cầu, mà còn ở cách hai bên hình thành thói quen giao tiếp với nhau.

Nếu cha mẹ luôn nhắc nhiều lần trước khi thực sự yêu cầu con hành động, trẻ có thể dần quen với việc chưa cần làm ngay. Khi người lớn cuối cùng phải lớn tiếng, trẻ mới bắt đầu công việc, cả hai vô tình củng cố một vòng lặp khó thay đổi.

Trước khi cho rằng con cố tình không nghe, hãy tìm nguyên nhân

Không phải lần nào trẻ chưa phản hồi cũng xuất phát từ thái độ chống đối. Khi đang tập trung vào trò chơi hoặc một hoạt động yêu thích, trẻ có thể chưa chuyển sự chú ý sang lời gọi của cha mẹ. Những yêu cầu đưa ra từ xa, giữa nhiều âm thanh hoặc khi trẻ đang bận cũng dễ bị bỏ qua.

Ở một góc độ khác, trẻ lớn dần thường muốn có quyền chủ động trong những việc liên quan đến bản thân. Việc liên tục bị thúc ép có thể khiến con phản ứng bằng cách trì hoãn, nhất là khi trẻ cảm thấy mọi hoạt động đều do người lớn quyết định.

Cha mẹ cần phân biệt những tình huống này để chọn cách xử lý phù hợp. Nếu con chưa chú ý, hãy tiếp cận và bảo đảm trẻ đã nghe yêu cầu. Nếu con muốn tự quyết định, có thể trao quyền lựa chọn trong giới hạn. Còn khi trẻ đã quen với việc được nhắc nhiều lần, gia đình cần xây dựng lại nguyên tắc và thực hiện nhất quán.

Thay đổi cách nhắc nhở để trẻ biết lúc nào cần hành động

Gợi ý trình bày trực quan: Làm ảnh so sánh hai cách giao tiếp, một bên là lời thúc giục liên tục, một bên là báo trước và yêu cầu cụ thể.

Thay vì chờ đến sát giờ ăn mới gọi con dừng chơi, cha mẹ có thể báo trước khoảng 10 phút, đồng thời nói rõ việc trẻ cần hoàn thành trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo. Chẳng hạn, trẻ được báo rằng sắp đến giờ ăn và cần cất đồ chơi sau khi kết thúc lượt chơi hiện tại.

Với trẻ nhỏ, đồng hồ hẹn giờ hoặc một dấu hiệu quen thuộc có thể giúp việc chuyển tiếp dễ hiểu hơn. Khi thời điểm đã thống nhất đến, cha mẹ nên đến gần, gọi tên con và đưa ra yêu cầu ngắn gọn, cụ thể, thay vì liên tục thúc giục từ phòng khác.

Điều quan trọng không nằm ở việc chỉ nói đúng một lần bằng mọi giá. Một lời nhắc chỉ có ý nghĩa khi trẻ đã chú ý và hiểu mình cần làm gì. Sau đó, cha mẹ cần giữ nguyên thỏa thuận, tránh để lời nhắc trở thành âm thanh lặp đi lặp lại mà không đi kèm hành động nhất quán.

Giao lại trách nhiệm thay vì làm thay mọi việc

Một trong những lý do khiến trẻ ít chủ động là người lớn thường lo trước và xử lý thay khi con chậm trễ. Sợ con đi học muộn, quên đồ hoặc phải thức khuya làm bài, cha mẹ có thể vô tình đảm nhận phần việc mà trẻ đã đủ khả năng tự thực hiện.

Để thay đổi, gia đình có thể bắt đầu từ những công việc nhỏ. Nếu con thường mất nhiều thời gian chuẩn bị đi học, hãy cùng trẻ sắp xếp sách vở từ tối hôm trước, thống nhất giờ thức dậy và thời điểm cần ra khỏi nhà. Buổi sáng, cha mẹ nhắc theo kế hoạch đã thống nhất thay vì liên tục giục giã hoặc làm thay toàn bộ.

Khi trẻ chưa hoàn thành đúng giờ, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân cụ thể. Con có thể ngủ chưa đủ, chưa biết ước lượng thời gian hoặc chưa thành thạo một bước trong công việc. Việc xác định đúng khó khăn sẽ hữu ích hơn chỉ trách mắng vì con chậm chạp.

Những hệ quả tự nhiên, phù hợp với độ tuổi có thể giúp trẻ hiểu trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, mục tiêu là để con học cách điều chỉnh hành vi, không phải khiến trẻ xấu hổ hay bị phạt bằng những hậu quả không phù hợp.

Cho con quyền lựa chọn nhưng vẫn giữ giới hạn

Trẻ có thể hợp tác tốt hơn khi được tham gia quyết định cách thực hiện một nhiệm vụ. Thay vì yêu cầu con làm bài ngay lập tức mà không có lựa chọn, cha mẹ có thể hỏi trẻ muốn bắt đầu với môn Toán hay tiếng Anh. Khi cần thu dọn đồ chơi, con có thể chọn cất ô tô trước hoặc xếp các khối gỗ trước.

Cách làm này không có nghĩa trẻ được quyền từ chối mọi yêu cầu. Cha mẹ vẫn xác định rõ công việc cần hoàn thành, nhưng cho con quyền quyết định trong phạm vi có thể chấp nhận. Nhờ đó, trẻ có cơ hội luyện tập khả năng tự bắt đầu và sắp xếp công việc mà không phải chờ người lớn điều khiển từng bước.