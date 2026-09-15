Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân kèm tờ giấy viết tay

UBND xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, tìm người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/9, ông Phạm Văn Hiệp, trú thôn Duy Vinh, xã Nam Phước, phát hiện một túi xách màu đen mở nắp đặt trước cửa nhà. Bên trong túi có một bé gái sơ sinh. Vợ chồng ông Hiệp đưa cháu bé vào nhà chăm sóc, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Bé gái sơ sinh được phát hiện trước cổng nhà dân ở xã Nam Phước. Ảnh: Sơn Nam.

UBND xã Nam Phước sau đó phối hợp Công an xã, Trạm Y tế xã và Phòng Văn hóa - Xã hội lập biên bản, xác minh vụ việc.

Theo ghi nhận, cháu bé được quấn khăn màu xanh da trời, mặc tã, đội mũ màu trắng kem và đeo bao tay. Trong túi xách còn có một số thanh sữa, bỉm và một tờ giấy viết tay ghi ngày sinh của cháu là 9/9/2026.

UBND xã Nam Phước thông báo rộng rãi để tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé. Sau 7 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có thông tin từ gia đình, UBND xã Nam Phước sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.