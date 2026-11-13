Trẻ SHB Đà Nẵng dự Giải hạng Nhì quốc gia 2027

Các đội tham gia tranh tài mùa giải mới gồm: Trẻ Hà Nội, Trẻ Công an Hà Nội, PVF, Tây Mỗ Hà Nội, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Trẻ Hà Tĩnh, Trẻ Đồng Tháp, Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Trường Giang Gia Định, Vĩnh Long, Tây Ninh và Trẻ SHB Đà Nẵng. Các đội bốc thăm chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào thi đấu loại trực tiếp chọn ra nhà vô địch. Thời gian diễn ra giải đấu cùng suất lên và xuống hạng sẽ được Ban tổ chức công bố sau.

Giải hạng Nhì quốc gia 2027 nằm trong hệ thống thi đấu hằng năm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đây là sân chơi được tổ chức chuyên nghiệp, mang đến cơ hội cạnh tranh hấp dẫn cho các đội bóng trên toàn quốc.

Đội Trẻ SHB Đà Nẵng thường xuyên được tạo điều kiện tham dự giải đấu nhằm cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và cạnh tranh danh hiệu. Mùa giải tới, mục tiêu của đội là thi đấu tốt và giành vé thăng hạng.