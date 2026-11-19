Thực phẩm giàu chất xơ nên được chế biến phù hợp với độ tuổi và khả năng nhai nuốt của trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Chế độ ăn của trẻ nhỏ thường trải qua những giai đoạn kén chọn thực phẩm, với thực đơn chủ yếu xoay quanh mì ống, bánh mì hoặc những món ăn quen thuộc. Điều này có thể khiến trẻ thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển và sức khỏe tiêu hóa, trong đó có chất xơ.

Nhu cầu chất xơ tăng theo độ tuổi

Bác sĩ Kadakkal Radhakrishnan, chuyên gia tiêu hóa nhi khoa tại Cleveland Clinic, cho biết nhiều gia đình gặp khó khăn khi mở rộng thực đơn cho trẻ vì các em thường thích những thực phẩm giàu carbohydrate. Việc bổ sung đa dạng thực phẩm chứa chất xơ giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thường gặp ở giai đoạn này.

"Chất xơ giúp thức ăn di chuyển qua hệ tiêu hóa, qua đó hỗ trợ hoạt động đường ruột khỏe mạnh và bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng táo bón", bác sĩ Radhakrishnan giải thích.

Lượng chất xơ cần thiết phụ thuộc vào độ tuổi và từ giai đoạn giữa thời thơ ấu trở đi, nhu cầu còn khác nhau theo giới tính.

"Đây là những con số ước tính, nhưng mỗi trẻ có nhu cầu khác nhau", bác sĩ Radhakrishnan lưu ý. Nếu không chắc chắn về lượng chất xơ phù hợp với con, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên gia dinh dưỡng nhi.

Cách bổ sung chất xơ từ thực phẩm cho trẻ

Những thực phẩm làm từ ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng, gạo trắng và bánh quy pretzel thường chứa ít chất xơ do quá trình chế biến. Bác sĩ Kadakkal Radhakrishnan khuyến nghị thay thế chúng bằng gạo lứt, yến mạch, quinoa, bánh mì và mì ống nguyên cám, cùng các loại bánh quy làm từ ngũ cốc nguyên hạt.

Trong nhóm trái cây và rau củ, những lựa chọn giàu chất xơ gồm táo, bơ, các loại quả mọng, đặc biệt là mâm xôi đỏ và mâm xôi đen, bông cải xanh, chà là, lê, mận khô và khoai lang.

Một số thực phẩm cần được chế biến phù hợp với độ tuổi để tránh nguy cơ hóc, nghẹn. Với trẻ nhỏ, táo và lê nên được nấu mềm hoặc cắt lát mỏng; chà là cần bỏ hạt, cắt nhỏ. Các loại đậu nên nấu nhừ hoặc nghiền nhuyễn. Hạnh nhân, hạt phỉ, hạt hồ trăn, hạt chia và hạt bí ngô cũng có thể bổ sung vào thực đơn dưới dạng nghiền nhỏ, bơ hạt hoặc trộn cùng sữa chua, ngũ cốc và sinh tố.

Chuyên gia khuyến nghị tăng lượng chất xơ từ từ để tránh đầy hơi, chướng bụng. Cha mẹ có thể thêm rau củ nghiền vào nước sốt hoặc thay bánh mì trắng bằng bánh mì nguyên cám. Trẻ cũng nên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép vì nước ép thường chứa ít chất xơ và nhiều đường.

Ngoài ra, trẻ cần được cung cấp đủ nước trong ngày. Chế độ ăn giàu chất xơ nhưng không uống đủ nước có thể khiến tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn.