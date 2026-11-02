Trẻ nguy kịch sau nhiễm cúm, bác sĩ lưu ý các dấu hiệu bất thường

Bệnh nhi điều trị biến chứng nặng sau nhiễm cúm. Ảnh: BVCC

Ngày 2-11, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong 2 tuần qua, bệnh viện ghi nhận 8 trẻ biến chứng nặng sau nhiễm cúm, trong đó 3 trẻ tử vong, 5 trẻ còn lại trong tình trạng nguy kịch.

Theo PGS-TS-BS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ mắc cúm A phải nhập viện đang tăng. Ngoài biến chứng hô hấp, cúm còn gây viêm cơ tim, viêm não hoại tử và hội chứng tổn thương não cấp bị kích hoạt sau nhiễm trùng (ITES).

ITES là nhóm hội chứng bệnh não cấp xuất hiện trong hoặc ngay sau đợt nhiễm trùng, có thể liên quan đến cúm và các virus khác. Theo PGS Tạ Anh Tuấn, tổn thương não có thể liên quan đến phản ứng của cơ thể sau nhiễm trùng, không nhất thiết do virus trực tiếp xâm nhập hệ thần kinh.

Các dấu hiệu cần lưu ý gồm lơ mơ, lú lẫn, thay đổi hành vi, giảm ý thức hoặc co giật. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây phù não, sốc, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Bệnh nhi điều trị biến chứng nặng sau nhiễm cúm tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu áp dụng chung cho ITES. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào hồi sức tích cực, kiểm soát co giật, phù não và các biến chứng; tùy tình trạng, trẻ có thể cần các biện pháp điều trị chuyên sâu và phối hợp đa chuyên khoa.

Theo BS Lê Nhật Cường, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh não hoại tử cấp tính (ANE) là biến chứng thần kinh hiếm gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng, có thể xảy ra sau nhiễm virus, trong đó có nhiễm cúm A. Phản ứng miễn dịch quá mức có thể gây tổn thương não và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan.

Bệnh thường khởi phát sau vài ngày trẻ sốt cao, ho hoặc có triệu chứng đường hô hấp, sau đó đột ngột xuất hiện rối loạn ý thức, lơ mơ, co giật hoặc hôn mê.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ sốt cao, có triệu chứng hô hấp kèm co giật, phụ huynh cần đưa trẻ đi cấp cứu để xác định nguyên nhân, không chủ quan cho rằng đây chỉ là co giật do sốt thông thường. Trẻ co giật kéo dài, khó đánh thức, li bì hoặc ý thức xấu đi nhanh cũng cần được cấp cứu ngay, không chờ các triệu chứng kéo dài 24 giờ mới đưa đến bệnh viện.