Trẻ ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày là đủ?

Tầm quan trọng của giấc ngủ đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Theo The Guardian, việc cho trẻ đi ngủ có tác động đáng kể tới những hành vi của trẻ. Nghiên cứu được tiến hành trên 10.000 trẻ em tại Anh cho thấy, những em bé với giờ ngủ thất thường có nhiều khả năng gặp các vấn đề về hành vi, bao gồm: hiếu động thái quá, khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc. Những triệu chứng này gần tương tự với sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài.

Việc duy trì lịch ngủ thiếu ổn định trong thời gian dài có thể làm xáo trộn đồng hồ sinh học, khiến trẻ không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển não bộ, đồng thời làm suy giảm khả năng điều chỉnh cảm xúc và hành vi ở trẻ.

Giáo sư Yvonne Kelly, thuộc Khoa Dịch tễ học và Y tế cộng đồng, Đại học London, nhấn mạnh rằng những trải nghiệm trong giai đoạn đầu đời có thể định hình sức khỏe của mỗi người về sau. Theo bà, thói quen ngủ thiếu điều độ không chỉ tác động đến thể chất, tinh thần mà còn cản trở quá trình phát triển và sinh hoạt thường ngày của trẻ. Đặc biệt, những xáo trộn về giờ giấc nghỉ ngơi trong các giai đoạn phát triển quan trọng có thể để lại hệ quả kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn cho thấy trẻ thường xuyên đi ngủ vào những khung giờ khác nhau hoặc lên giường sau 21h có xu hướng gặp bất lợi hơn về điều kiện xã hội, đồng thời dễ hình thành những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh.

Trẻ ngủ bao nhiêu là đủ?

Nhu cầu nghỉ ngơi của trẻ thay đổi theo từng giai đoạn phát triển, từ những tháng đầu đời đến khi bước vào tuổi thiếu niên. Vì vậy, xác định thời lượng ngủ phù hợp với từng độ tuổi là điều cha mẹ cần lưu ý để xây dựng lịch sinh hoạt khoa học cho con.

Trẻ ngủ ít hay nhiều có tốt không?

Thời lượng ngủ của trẻ cần được duy trì ở mức phù hợp với độ tuổi và nhu cầu phát triển. Không chỉ thiếu ngủ, việc ngủ quá nhiều so với khuyến nghị cũng có thể là dấu hiệu cho thấy những bất thường trong sức khỏe hoặc thói quen sinh hoạt của trẻ.