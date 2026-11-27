Trẻ chơi trò "nhảy sạp" tại Ngày hội "Em yêu văn hoá Việt Nam" ở Trường Mầm non Tân Phong (p. Tân Hưng, TPHCM). Ảnh: MD

Sân trường hóa không gian văn hóa dân gian

Ngày 27/11, sân trường Trường Mầm non Tân Phong (phường Tân Hưng, TPHCM) trở nên rộn ràng, đầy sắc màu khi tất cả học sinh lớp Lá cùng tham gia Ngày hội “Em yêu văn hóa Việt Nam”. Không còn là sân trường quen thuộc, nơi đây được các cô giáo bài trí thành một không gian đậm chất làng quê Việt với lá chuối, lá dừa, mành tre, rơm rạ cùng nhiều góc trò chơi được trang trí sinh động, có biển tên rõ ràng.

Các bé chơi trò nặn tò he. Ảnh: MD

Trong không gian ấy, các bé khoác lên mình những bộ trang phục bà ba nhiều màu sắc đáng yêu. Các cô giáo cũng cùng hòa vào ngày hội trong những bộ bà ba mộc mạc tạo nên một bức tranh gần gũi, đậm nét văn hóa truyền thống.

Ngay khi các trò chơi bắt đầu, từng góc sân trường nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Bé hào hứng thử sức với nhảy sạp, đi guốc gỗ, nhảy bao bố, đi cà kheo, cướp cờ, nhảy dây, bỏ khăn, kéo gáo dừa, kéo mo cau, bắt vịt, bắt cá, nhuộm vải, làm diều giấy…

Các bé chơi trò "bắt cá". Ảnh: MD

Ở góc sân dành cho trò bắt vịt, một bé gái vui sướng ôm chú vịt trên tay, hãnh diện khoe với phụ huynh: “Con bắt được con vịt rồi nè!”. Tiếng cười của bé hòa cùng sự cổ vũ, thích thú của các bạn xung quanh. Ai cũng muốn được thử sức, được chạm vào chú vịt và trải nghiệm cảm giác của người chiến thắng.

Các bé vui thích ôm được chú vịt trong trò chơi "bắt vịt". Ảnh: MD

Ở một góc khác, những em nhỏ trong bộ bà ba xắn quần, lội nước bắt cá. Tiếng nước khua, tiếng gọi nhau í ới khiến hoạt động trở nên vô cùng sinh động. Cách đó không xa, trò kéo mo cau cũng thu hút đông đảo trẻ tham gia. Một bạn ngồi trên mo cau, một bạn ra sức kéo, cả hai cùng cười vang trong niềm vui thích thú.

Vui thích kéo bạn trên mo cau. Ảnh: MD

Không chỉ chơi, các bé còn được tự tay làm quen với những hoạt động thủ công mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống như nặn tò he, nhuộm vải, làm diều giấy… Mỗi góc chơi đều mở ra một trải nghiệm mới, giúp trẻ được vận động, khám phá, sáng tạo và tương tác với bạn bè.

Những trò chơi dân gian được giáo viên sáng tạo từ những nguyên liệu gần gũi

Điểm đặc biệt của ngày hội là phần lớn trò chơi, dụng cụ và nguyên vật liệu phục vụ hoạt động đều do chính các cô giáo lựa chọn và tự tay chuẩn bị.

Để có được không gian trải nghiệm phong phú cho tất cả trẻ ở trường, giáo viên nhà trường đã cùng nhau họp tổ, khối, thống nhất các trò chơi, sau đó phân công chuẩn bị dụng cụ sao cho vừa hấp dẫn, vừa bảo đảm phù hợp với đặc điểm và khả năng của trẻ ở từng độ tuổi.

Trẻ nào cũng muốn vào bắt vịt. Ảnh: MD

Sự sáng tạo của các cô thể hiện rõ trong cách biến những nguyên liệu quen thuộc thành vật liệu trải nghiệm dành cho trẻ. Với hoạt động nặn tò he, các cô mua bột mì, pha trộn màu để tạo thành những khối bột mềm, cho trẻ thỏa sức nhào nặn thành những con vật ngộ nghĩnh, những bông hoa nhiều màu sắc.

Ở hoạt động nhuộm vải, các cô tận dụng màu sắc tự nhiên từ những nguyên liệu quen thuộc như củ dền, lá dứa, nghệ, củ cải tím… để tạo ra các màu nhuộm đẹp mắt. Qua đôi bàn tay và sự hướng dẫn của cô giáo, trẻ được khám phá màu sắc, thử nghiệm và cảm nhận niềm vui khi tự mình tạo nên những sản phẩm riêng.

Nặn tò he hình gì cũng thích. Ảnh: MD

Chính cách tổ chức ấy đã giúp những trò chơi, hoạt động văn hóa dân gian trở nên gần gũi với trẻ. Các bé không chỉ quan sát mà được trực tiếp tham gia, được chạm vào nguyên liệu, được vận động và tự mình khám phá những điều mới mẻ.

Đằng sau sự hào hứng của các bé là sự chuẩn bị tỉ mỉ của đội ngũ giáo viên. Sự đồng hành của phụ huynh cũng góp phần làm nên sắc màu riêng của ngày hội. Nhiều gia đình đã chuẩn bị trang phục bà ba để các bé cùng cô giáo hóa thân vào không gian văn hóa truyền thống. Hình ảnh những em nhỏ trong bộ bà ba nâu, hồng, đỏ... cùng các cô giáo trong trang phục giản dị đã tạo nên một ngày hội vừa sinh động vừa ấm áp.

Trò chơi "kéo gáo dừa" thu hút rất đông các bạn nhỏ thử sức. Ảnh: MD

Ngày hội “Em yêu văn hóa Việt Nam” là một phần trong chuỗi hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống được Trường Mầm non Tân Phong tổ chức trong tháng 11.

Trước đó, trong các ngày 14, 15 và 16/11, nhà trường đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam”, với những màn trình diễn trang phục, các bài hát và làn điệu dân ca đặc trưng của nhiều vùng miền trên cả nước.

Trò chơi nhuộm vải, điều chế thuốc nhuộm vải truyền thống cũng được nhiều bạn nhỏ thích thú. Ảnh: MD

Tiếp nối chương trình này, từ ngày 25 đến 27/11, nhà trường tổ chức ngày hội Em yêu văn hoá Việt Nam với việc mang đến hàng loạt trò chơi dân gian theo từng khối lớp, bảo đảm tất cả trẻ đều có cơ hội tham gia. Ngày đầu tiên dành cho các bé Nhà trẻ và Mầm với những hoạt động như nhặt trứng, nhặt hạt đậu, bắt cua, làm kèn lá. Đến lượt khối Chồi, các bé được tiếp cận thêm những trò chơi và trải nghiệm phù hợp với độ tuổi như đi cà kheo, nhuộm vải... Ngày cuối cùng, các trẻ khối lớp lá thêm nhiều trò trải nghiệm như nhảy sạp, kéo co...

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức, bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phong, cho biết nhà trường mong muốn tất cả trẻ đều có cơ hội hòa mình và trải nghiệm đời sống văn hóa dân gian Việt Nam. Vì vậy, các cô đã chủ động thiết kế những trò chơi phù hợp với từng độ tuổi, đồng thời tổ chức thành ba ngày để mọi trẻ đều được tham gia.

"Điều nhà trường hướng đến không chỉ là tạo ra một sân chơi vui vẻ mà còn giúp trẻ tìm hiểu, cảm nhận những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc thông qua chính các hoạt động vui chơi hằng ngày. Nhà trường mong muốn những trò chơi dân gian được lưu giữ và tiếp tục truyền tải đến các thế hệ trẻ, để các em không quên những giá trị đẹp trong văn hóa Việt Nam", bà Nguyễn Thị Vân cho biết.