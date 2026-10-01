Trẻ mầm non ở Phú Thọ làm quen với tiếng Anh

Trường Mầm non Lê Đồng tổ chức hoạt động làm quen với tiếng Anh cho trẻ.

Tạo môi trường làm quen tiếng Anh từ sớm

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo Đề án, tỉnh tập trung phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh và các ngoại ngữ khác đủ về số lượng, nâng cao chất lượng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt có khả năng giảng dạy theo chuẩn quốc tế, từng bước triển khai dạy học song ngữ tại các trường trọng điểm.

Riêng với giáo dục mầm non, giai đoạn 2026 - 2030, Phú Thọ đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục vùng thuận lợi và 30% cơ sở vùng đặc biệt khó khăn đủ điều kiện tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh.

Tại Trường Mầm non Lê Đồng (phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) việc đưa tiếng Anh đến với trẻ được tổ chức thông qua những hoạt động gần gũi, phù hợp lứa tuổi.

Bà Hoàng Thị Hải - Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Đồng cho biết, nhà trường xác định triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non gắn với mục tiêu hỗ trợ tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Chương trình, học liệu được lựa chọn phù hợp với trẻ; kết hợp giáo trình được phê duyệt với truyện tranh, bài hát và học liệu trực quan để tăng khả năng tương tác.

Không gian tiếp xúc với tiếng Anh được mở rộng từ lớp học ra hành lang, sân chơi thông qua bảng biểu, hình ảnh song ngữ. Qua đó, trẻ có thêm cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh trong các hoạt động tại trường.

“Chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ hướng tới việc tạo hứng thú, hình thành tình yêu với ngôn ngữ cho trẻ. Khi trẻ thấy vui, thấy thích, các con sẽ tiếp nhận một cách tự nhiên, không áp lực và đó mới là nền tảng bền vững”, bà Hoàng Thị Hải - Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Đồng chia sẻ.

Từ thực tế chăm sóc, giáo dục trẻ, cô Trần Kim Ngân - giáo viên Trường Mầm non Lê Đồng nhận thấy trẻ tò mò, hào hứng và có khả năng tiếp nhận tiếng Anh tự nhiên thông qua âm thanh, bài hát, hình ảnh và trò chơi. Trẻ phản xạ nhanh với những từ vựng thuộc chủ đề quen thuộc như màu sắc, con vật, đồ vật và ít có tâm lý e ngại, sợ sai.

Theo cô Ngân, tiếng Anh có thể được lồng ghép linh hoạt vào hoạt động đón, trả trẻ, giờ chơi, vận động hay kể chuyện. Thời lượng cần ngắn gọn, phù hợp khả năng tập trung; không áp đặt học thuộc lòng, không chấm điểm hay so sánh giữa các trẻ.

Trẻ ở trường Mầm non Lê Đồng hào hứng tham gia sân chơi tiếng Anh, rèn phản xạ và sự tự tin trong sử dụng ngôn ngữ.

Từng bước xây nền tảng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai

Đội ngũ giáo viên là điều kiện quan trọng để triển khai hỗ trợ tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai ở trường mầm non. Thực tế tại nhiều trường mầm non ở Phú Thọ cho thấy, bên cạnh thuận lợi về sự đồng thuận của phụ huynh và cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng thiết bị công nghệ, màn hình trình chiếu, nhà trường vẫn gặp khó khăn về nhân lực.

Bà Hoàng Thị Hải - Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Đồng cho rằng, đội ngũ giáo viên mầm non biên chế chưa đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ để trực tiếp giảng dạy; việc tuyển dụng hoặc liên kết với giáo viên tiếng Anh chuyên trách còn gặp rào cản về kinh phí.

Từ yêu cầu thực tế, Trường Mầm non Lê Đồng xác định cần từng bước rà soát, khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên tham gia các khóa bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Đồng thời, lựa chọn chương trình, phần mềm làm quen tiếng Anh đã được cơ quan quản lý giáo dục thẩm định, cho phép lưu hành; tăng cường biển bảng, góc tiếng Anh, thẻ từ bằng hình ảnh trong lớp và khuôn viên trường.

Nội dung bồi dưỡng cần bám sát đặc thù giáo dục mầm non. Giáo viên cần được bồi dưỡng kỹ năng phát âm chuẩn, các câu lệnh giao tiếp tiếng Anh cơ bản có thể áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày của trẻ.

Giáo viên cũng cần được tập huấn phương pháp sư phạm mầm non tích hợp ngoại ngữ theo nguyên tắc “học mà chơi, chơi mà học”; được hỗ trợ công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin và kho tài liệu số tương tác.

Theo Sở GD&ĐT Phú Thọ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là quá trình lâu dài, cần sự tham gia của ngành Giáo dục, địa phương, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và người học.

Sở GD&ĐT Phú Thọ sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học ngoại ngữ, trang thiết bị; đồng thời tham mưu phát triển đội ngũ, tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy cho giáo viên.

Từ thực tế cơ sở, chuẩn bị đội ngũ gắn với chương trình, học liệu và môi trường giáo dục phù hợp là những điều kiện quan trọng để Phú Thọ từng bước hỗ trợ tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học, trước hết tạo nền tảng để trẻ mầm non tiếp cận ngoại ngữ tự nhiên, phù hợp lứa tuổi.