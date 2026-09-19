Trẻ mầm non 3-5 tuổi có thể nhận hỗ trợ 150.000-510.000 đồng/tháng

Trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục tư thục ở khu chế xuất, khu công nghiệp có bố mẹ là công nhân sẽ nhận hỗ trợ.

Sở Tài Chính TPHCM vừa có công văn về cấp kinh phí thực hiện chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP trên địa bàn TPHCM. Theo đó, năm học 2026-2027, trẻ từ 3-5 tuổi có thể được hỗ trợ chi phí học tập và chi phí ăn trưa trong 9 tháng của năm học với mức kinh phí từ 150.000 đồng/tháng hoặc 510.000 đồng/tháng.

Cụ thể, những trẻ từ 3- 5 tuổi (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người) thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, các cơ sở giáo dục mầm non thuộc lực lượng vũ trang tại xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; không có nguồn nuôi dưỡng; thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con đối tượng chính sách khác theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có); khuyết tật học hòa nhập sẽ được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng trong 9 tháng của năm học.

Những trẻ thuộc đối tượng nói trên cũng được hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng là 150.000 đồng/tháng trong 9 tháng của năm học.

Bên cạnh đó, trẻ từ 3-5 tuổi học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp phép có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hợp pháp là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất cũng được hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng/tháng và được hưởng 9 tháng trong năm học.

Trẻ mầm non trong hoạt động ở trường

Để xét duyệt, đầu năm học, các cơ sở giáo dục mầm non rà soát, lập danh sách gửi UBND xã, phường, đặc khu hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo thẩm định, phê duyệt.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non đề nghị, UBND cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức xem xét phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, trình UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

Trẻ trong hoạt động ngoài trời

Kinh phí hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ từ 3-5 tuổi được thực hiện 2 lần trong năm học. Lần 1, chi trả vào tháng 12 ( 4 tháng chi phí hỗ trợ) và lần 2 chi trả vào tháng 4 hằng năm. Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chi hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng theo quy định bằng hình thức chuyển khoản hoặc phát trực tiếp.