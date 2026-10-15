Trẻ mắc bệnh hô hấp ở Huế tăng, khuyến cáo quan trọng phòng bệnh khi giao mùa

Thời tiết giao mùa với sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp và truyền nhiễm ở cả trẻ em lẫn người lớn. Do đó, ngành y tế khuyến cáo chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe.

Bệnh nhi đến khám, nhập viện tăng cao

Tại Trung tâm Nhi (Bệnh viện Trung ương Huế), trong khoảng 3 tuần trở lại đây, số bệnh nhi đến khám và nhập viện tăng cao. Các bệnh được ghi nhận gồm bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và một số bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết.

Số liệu của Trung tâm Nhi cho thấy, trong tuần đầu tháng 9, có 195 bệnh nhi nhập viện. Đến tuần thứ hai của tháng 10, số ca nhập viện tăng lên 603. Trong khi đó, bệnh nhi đến khám cũng tăng từ 851 lượt lên 2.563 lượt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại Trung tâm Nhi. Ảnh: PV.

ThS.BS Trần Thị Hạnh Chân, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong khoảng hai tuần gần đây, số bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú tăng đột biến. Các bệnh thường gặp gồm viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột. Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng đang vào mùa.

Theo BS Hạnh Chân, một số trẻ bị sốt cao kéo dài, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, thậm chí co giật do sốt, phải nhập viện để theo dõi và điều trị tích cực. Những trường hợp này đòi hỏi nhân viên y tế theo dõi sát diễn biến bệnh. Trẻ có sức đề kháng kém hoặc mắc bệnh nền cũng là nhóm dễ diễn tiến nặng hơn.

Lý giải tình trạng bệnh nhi gia tăng, BS Hạnh Chân cho rằng, sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm trong giai đoạn giao mùa có thể khiến trẻ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện khó thích nghi. Tuy nhiên, tác nhân trực tiếp gây bệnh vẫn là virus và vi khuẩn. Thời tiết thay đổi tạo điều kiện thuận lợi để các tác nhân này phát triển, khiến nguy cơ mắc bệnh tăng lên.

Trước số lượng bệnh nhi tăng cao, Trung tâm Nhi phải tăng cường giường bệnh để đáp ứng nhu cầu điều trị. Các y, bác sĩ nỗ lực chăm sóc, điều trị để bệnh nhi sớm hồi phục, xuất viện, đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng cao. Ảnh: PV.

Để phòng bệnh cho trẻ trong giai đoạn giao mùa, BS Hạnh Chân nhấn mạnh tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân, đặc biệt là rửa tay thường xuyên. Trẻ cần rửa tay trước khi ăn, sau khi vui chơi, đi vệ sinh và tiếp xúc với các vật dụng. Gia đình cũng cần giữ ấm cho trẻ, duy trì môi trường sống sạch sẽ và bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà, hạn chế đến nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Người đang mắc bệnh cũng cần hạn chế tiếp xúc gần và thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp, góp phần ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng.

Phòng cúm mùa thế nào?

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận khoảng 562 ca cúm mùa, giảm 212 ca, tương đương 27,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, số ca mắc có xu hướng tăng trong tháng 9 và đầu tháng 10.

Mặc dù số ca mắc giảm so với cùng kỳ, cúm mùa vẫn là bệnh truyền nhiễm lưu hành và có thể gia tăng khi thời tiết thay đổi. Hiện nay, thời điểm giao mùa với sự biến động về nhiệt độ và độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp, trong đó có cúm mùa, gia tăng.

Đáng lưu ý, nếu người dân chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt vẫn đi làm, đi học và tiếp xúc gần với nhiều người khi có triệu chứng, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và bùng phát dịch sẽ tăng cao.

Người dân đưa trẻ đi tiêm phòng vaccine tại CDC TP Huế. Ảnh: PV.

BS.CKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC TP Huế cho biết, khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, đau mỏi người, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Các dấu hiệu cảnh báo cúm diễn tiến nặng cần lưu ý gồm sốt cao kéo dài, khó thở, thở nhanh, đau hoặc tức ngực, tím tái, chỉ số SpO₂ giảm, mệt lả, li bì hoặc rối loạn ý thức, ăn uống kém, nôn nhiều hoặc có dấu hiệu mất nước. Ở trẻ em, cần chú ý các biểu hiện như bỏ bú, không uống được, khó thở, co giật hoặc li bì.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để đánh giá, điều trị và theo dõi kịp thời. Không nên chủ quan hoặc trì hoãn việc khám bệnh bởi cúm có thể diễn tiến nhanh, gây biến chứng nghiêm trọng, nhất là ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Để phòng cúm mùa, BS.CKII Thái Văn Tuấn khuyến cáo người dân duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nhất là khi về nhà, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Khi ho, hắt hơi hoặc sổ mũi, nên dùng khuỷu tay che miệng, mũi thay vì dùng bàn tay để hạn chế lây nhiễm cho người khác.

Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên vệ sinh nhà ở, nơi làm việc, đeo khẩu trang khi ra ngoài, làm ẩm mũi bằng nước muối sinh lý khi thời tiết khô. Duy trì tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và bỏ thói quen hút thuốc lá cũng là những biện pháp góp phần bảo vệ sức khỏe.

"Tiêm vaccine phòng cúm mùa hằng năm là biện pháp phòng bệnh chủ động quan trọng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, tử vong và các biến chứng, hạn chế tình trạng bệnh diễn tiến nặng", BS.CKII Thái Văn Tuấn nói.