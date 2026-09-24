Trẻ lưu ý gì khi ăn bánh trung thu ?

Một chiếc bánh chứa lượng bột đường tương đương 2–3 bát cơm

ThS.BS Nguyễn Văn Tiến - Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) cho biết, bánh Trung thu rất ngọt và béo ngậy, do vậy cung cấp nhiều năng lượng. Năng lượng từ đường và chất béo với những trẻ nhẹ cân còn đỡ, nhưng với trẻ thừa cân, béo phì và những người mắc bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng thì đây là một mối nguy cơ lớn tới sức khỏe.

Theo chuyên gia, trẻ gầy thường ít thích ăn bánh Trung thu, trong khi trẻ thừa cân, béo phì lại thích, thậm chí bánh càng ngọt, càng béo càng thích. Vì vậy, sau Tết Trung thu, bao nhiêu công tập luyện, chế độ ăn kiêng trước đó có thể coi như vô ích.

Bởi trong bánh có rất nhiều đường và chất béo. Trừ một vài loại dành cho người ăn kiêng, đường và chất béo tạo nên hương vị đặc trưng của bánh, đồng thời còn là một biện pháp để bảo quản.

Lượng bột đường trong một chiếc bánh dẻo hoặc bánh nướng tương đương 2–3 bát cơm. Ảnh minh họa

Về thành phần dinh dưỡng, một chiếc bánh dẻo nhân thập cẩm khoảng 170g cung cấp 566 Kcal, 16,3g đạm, 6,6g lipid và 110,2g glucid. Một bánh dẻo 1 trứng đậu xanh khoảng 176g cung cấp 648 Kcal, lượng năng lượng gấp 2–2,5 lần một bát phở bò.

Trong khi đó, một chiếc bánh nướng 176g thập cẩm cung cấp 706 Kcal, 18g đạm, 31,5g lipid và 87,5g glucid. Một chiếc bánh nướng đậu xanh 1 trứng 176g cung cấp 648 Kcal, 19,5g protid, 27,5g lipid và 80,6g glucid.

Lượng bột đường có trong một chiếc bánh dẻo hoặc một bánh nướng bằng 2–3 bát cơm (một bát cơm 258g). Đường lại chủ yếu ở dạng đường hấp thu nhanh, gây tăng đường huyết nhanh. Nếu ăn quá nhiều, trẻ thừa cân, béo phì hoặc trẻ rối loạn dung nạp glucose có thể gây ra tiểu đường.

ThS.BS Nguyễn Văn Tiến lưu ý, với trẻ biếng ăn, nếu ăn một miếng bánh vào lúc đói, đường huyết tăng lên sẽ làm trẻ mất cảm giác thèm ăn trong bữa chính, càng làm trẻ chán ăn và gây nên suy dinh dưỡng. Phần lớn chất béo trong bánh từ thịt mỡ là loại chất béo no gây nhiều tác hại; chất béo lấy từ hạt dưa, hạt điều, vừng có một chút acid béo không no có lợi.

Ngoài ra, lượng chất béo trong một chiếc bánh Trung thu bằng 1–2 lần lượng chất béo trong một bát phở bò hoặc phở gà. Chất đạm trong bánh nướng khá cao, thường là đạm động vật, nếu bảo quản không tốt dễ bị ôi, mốc gây ra ngộ độc. Các vitamin trong bánh không nhiều, đồng thời khi chế biến và bảo quản cũng đã hao hụt đáng kể.

Ăn bánh vừa đủ, chọn sản phẩm rõ nguồn gốc

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Tiến, do bánh trung thu khó tiêu bởi có nhiều chất béo và chất đạm động vật, chỉ cho trẻ ăn một miếng, tương đương 1/8 chiếc bánh, sau bữa ăn là đủ. Đồng thời, bánh dẻo dễ dính vào răng gây sâu răng, vì vậy khi trẻ ăn xong cần súc miệng ngay.

Với trẻ béo phì, nên giới hạn lượng bánh được ăn trong ngày. Khẩu phần ăn trong ngày sẽ trừ bớt phần do bánh cung cấp. Nếu ăn nửa bánh dẻo hoặc bánh nướng thì trong ngày phải bớt đi khoảng một bát cơm và lượng thức ăn tương ứng, đồng thời tăng lượng rau xanh để đưa chất béo ra ngoài và ngăn ngừa đường huyết tăng nhanh.

Nếu không giảm ăn thì cần đi bộ thêm 30 phút để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Với người mắc bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng, nên lựa chọn các sản phẩm dùng cho người ăn kiêng ít đường và ít chất béo, mặc dù vậy vẫn phải ăn rất hạn chế để kiểm soát bệnh.

Với trẻ béo phì, nên giới hạn lượng bánh được ăn trong ngày. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, bánh Trung thu là một sản phẩm có đa dạng các loại thực phẩm, loại gia vị, phụ gia thực phẩm như chất tạo màu, chất bảo quản, chất chống mốc... Từng loại nguyên liệu đều có nguy cơ mất an toàn thực phẩm: thực phẩm bị ôi thiu, nhiễm các loại nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh như nấm mốc, tụ cầu, tả, lỵ hoặc nhiễm hóa chất độc hại như chất tăng trọng, kháng sinh, chất bảo quản, hóa chất bảo vệ thực vật, chất tạo màu cấm sử dụng.

Việc không kiểm soát được nguyên liệu, khi chế biến không đảm bảo quy trình về vệ sinh từ sơ chế nguyên liệu, nơi chế biến, dụng cụ chế biến cũng như vệ sinh và sức khỏe của người chế biến sẽ tạo ra sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Trong bánh Trung thu có một gói hút ẩm, mặc dù vậy bánh không bảo quản được lâu, tối đa là 2 tháng sau khi xuất xưởng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số nhà sản xuất, kinh doanh bất chấp các quy định, công đoạn, quy trình về an toàn thực phẩm, làm cho sản phẩm dễ bị ô nhiễm, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, mạn tính, bệnh truyền qua thực phẩm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm bánh Trung thu, người tiêu dùng là một nhân tố quan trọng có tính quyết định. Chuyên gia y tế khuyến cáo, việc lựa chọn sản phẩm, lựa chọn nhà sản xuất, lựa chọn nơi bảo quản và nơi bán hàng của cơ sở kinh doanh và đặc biệt là khi sử dụng bánh, người tiêu dùng góp phần tự kiểm soát an toàn thực phẩm bánh Trung thu, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Khi lựa chọn bánh Trung thu để đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần chú ý sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, có tên của cơ sở sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng và bảo quản... Đặc biệt, sản phẩm có ngày sản xuất, có thời hạn sử dụng, tốt nhất là sử dụng sản phẩm mới xuất xưởng.

Đồng thời, cần lựa chọn sản phẩm không bị dập nát, biến dạng, bao bì không rách nát, không có màu sắc khác thường, không có mùi khác lạ; không lựa chọn, mua sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.