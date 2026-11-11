Trẻ hóa cán bộ khu dân cư

Cử tri tổ dân phố Thanh Quýt 1 xem tiểu sử của ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 trước khi vào phòng bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: N.ĐOAN

Tín nhiệm, bầu chọn người trẻ

Đúng 7 giờ sáng ngày 8/11, đông đảo cử tri phường An Thắng có mặt tại 13 nhà sinh hoạt văn hóa tổ dân phố để tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại nhà sinh hoạt văn hóa tổ dân phố Thanh Quýt 1, ông Đặng Văn Tranh, đại diện hộ gia đình cùng các cử tri xem lại tiểu sử của ứng cử viên Lê Tự Hoài Ân (sinh năm 1997) được niêm yết công khai ở tiền sảnh.

Ông Tranh cho biết, người dân trong tổ đều ghi nhận tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm với phong trào cơ sở của người ứng cử, nhất là từ khi được phân công làm Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời từ ngày 1/7/2026. Thống kê kết quả bầu cử ghi nhận, anh Ân là ứng cử viên trẻ nhất, có số phiếu bầu cao nhất (98,89%) so với các tổ dân phố còn lại trên địa bàn phường.

Anh Ân chia sẻ, để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, tôi sẽ phát huy chuyên môn ngành luật, kinh nghiệm công tác đã tích lũy để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, gắn kết cộng đồng. Đồng thời, sâu sát nắm bắt tâm tư người dân, minh bạch các khoản đóng góp, học hỏi kinh nghiệm từ các cán bộ đi trước để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Trong 10 ứng cử viên trúng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030 của xã Duy Nghĩa, có 9 người thuộc thế hệ 8x, 9x; chuyên môn đại học 8 người và 1 cao đẳng, 1 trung cấp.

Trưởng thôn Vân Quật (xã Duy Nghĩa) Trương Tấn Đạt sinh năm 2002 là người trẻ tuổi nhất. Anh Đạt chia sẻ, được bà con tín nhiệm là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Trong vai trò trưởng thôn, anh sẽ luôn tâm huyết, trách nhiệm, gần gũi, lắng nghe và luôn đặt lợi ích chung của nhân dân lên hàng đầu. Từ đó, phát huy được sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để xây dựng thôn Vân Quật ngày càng phát triển.

Cử tri bỏ phiếu bầu Tổ trưởng tổ dân phố Thanh Quýt 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.ĐOAN

“Tôi sẽ luôn gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công việc”, anh Đạt bày tỏ.

Gắn bó với phong trào cơ sở từ năm 2016, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Kiều Lê Viết Hậu (sinh năm 1987) cũng là trưởng thôn trẻ tuổi nhất của xã Hiệp Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ kinh nghiệm công tác, anh Hậu xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần phát huy vai trò người đứng đầu để cùng tập thể, nhân dân thực hiện đạt kết quả. Trong đó, rà soát các tiêu chí và chỉ tiêu của thôn về xây dựng nông thôn mới để có những giải pháp cụ thể báo cáo cấp trên hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời đề xuất cấp trên đầu tư một số tuyến giao thông nội đồng, lâm sinh phục vụ phát triển kinh tế.

“Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, chịu khó nghiên cứu các cơ chế, chính sách của cấp trên để kịp thời phổ biến, giúp người dân tiếp cận, từ đó phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần”, anh Hậu nói.

Mang theo những kỳ vọng

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp thôn/tổ dân phố, yêu cầu đối với trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố ngày càng cao, đòi hỏi người đảm nhiệm phải có năng lực, trình độ, uy tín, tinh thần trách nhiệm và khả năng tập hợp nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn nhân sự đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, có uy tín trong cộng đồng được các cấp ủy chú trọng, nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tại xã Avương, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức tại 12 thôn theo hình thức biểu quyết giơ tay tại hội nghị đại diện hộ gia đình, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai và theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Phân tích kết quả bầu cử cho thấy, tỷ lệ cử tri tán thành với nhân sự được giới thiệu đạt 99,78%. Đáng chú ý, cả 12 trưởng thôn mới đều trẻ tuổi. Trong đó, có 9 người thuộc thế hệ 9x và 3 người 8x; có trình độ chuyên môn từ trung cấp đến đại học, mang theo kỳ vọng về sự đổi thay của làng quê khi lựa chọn giao việc cho người trẻ.

Cử tri bỏ phiếu bầu Tổ trưởng tổ dân phố Thanh Quýt 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.ĐOAN

Từ thành công của cuộc bầu cử tại Hiệp Đức, theo bà Lê Thị Hồng Huệ, quyền Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã, đội ngũ trưởng thôn có độ tuổi tương đối trẻ, có điều kiện về sức khỏe, kinh nghiệm và khả năng tiếp cận, triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở, được nhân dân tín nhiệm.

“Qua cuộc họp giới thiệu nhân sự trưởng thôn, 100% đại biểu tham dự cuộc họp đều thống nhất, đồng thuận giới thiệu các nhân sự dự kiến đảm nhiệm chức danh trưởng thôn. Đây là cơ sở quan trọng thể hiện sự tín nhiệm, đồng thuận của cộng đồng dân cư đối với đội ngũ nhân sự được giới thiệu”, bà Huệ nói.

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, các xã, phường hoàn thành bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố trước ngày 1/1/2027. UBND xã Trà My dự kiến tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 15/11/2026. Theo bà Võ Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn; phân công Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đứng điểm phối hợp chi ủy chi bộ, ban nhân dân thôn rà soát giới thiệu nhân sự ứng cử tại 11 thôn.

“Trong 11 nhân sự, có 8 người tái cử, đa số trẻ, có trình độ chuyên môn, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin”, bà Hằng cho biết.

Để cuộc bầu cử tổ trưởng 40 tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 sắp tới diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Hải ban hành chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo từ sớm.

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Hải Phùng Phú Phong, Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy định; tôn trọng ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đạt tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu phù hợp với đặc điểm của từng tổ dân phố; tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền ứng cử, đề cử và bầu cử theo quy định của pháp luật.