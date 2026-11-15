Trẻ hay giật mình, mút tay trước khi ngủ có đáng lo?

Trong những giấc ngủ của trẻ nhỏ, đôi khi cha mẹ bắt gặp những hành động bất chợt như bé đột ngột giật mình, vung hai tay lên cao hoặc đưa nắm tay vào miệng mút. Những biểu hiện tưởng chừng khó hiểu này dễ khiến nhiều phụ huynh lo lắng, tự hỏi liệu con đang gặp khó chịu hay có vấn đề bất thường nào về sức khỏe.

Lắc đầu, đung đưa nhẹ để tự trấn an

Một số trẻ có thói quen nghiêng đầu qua lại, lắc nhẹ sang hai bên khi chuẩn bị ngủ hoặc vừa tỉnh giấc. Hành động lặp đi lặp lại này đôi khi khiến cha mẹ lo ngại, đặc biệt khi xuất hiện thường xuyên.

Tuy nhiên, ở trẻ nhỏ, những chuyển động nhẹ nhàng như vậy có thể là một cách tự tạo cảm giác dễ chịu. Nhịp chuyển động đều đặn giúp kích thích hệ thống tiền đình – cơ quan tham gia kiểm soát khả năng giữ thăng bằng, cảm nhận vị trí và định hướng cơ thể. Đồng thời, cảm giác đung đưa quen thuộc cũng có thể gợi cho trẻ sự thư thái, tương tự cảm giác được ru trong vòng tay người lớn.

Ảnh minh họa

Đây là một trong những cách trẻ tự điều chỉnh trạng thái khi buồn ngủ, mệt mỏi hoặc cần được thư giãn. Nếu bé vẫn ăn uống, sinh hoạt và phát triển bình thường, cha mẹ có thể tiếp tục theo dõi mà không cần can thiệp quá mức.

Dù vậy, không nên mặc định mọi hành vi lắc đầu đều vô hại. Nếu trẻ lắc đầu dữ dội, kéo dài, kèm theo biểu hiện đau đớn, bất thường về vận động hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ, cha mẹ nên đưa con đi khám để được đánh giá cụ thể. Việc giữ khu vực ngủ an toàn, hạn chế những vật cứng hoặc góc cạnh xung quanh cũng rất cần thiết.

Ê a, lẩm bẩm như đang trò chuyện một mình

Không phải lúc nào trẻ buồn ngủ cũng nằm im lặng. Có bé thường phát ra những tiếng ê a, lẩm bẩm, thậm chí thỉnh thoảng khóc khe khẽ rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Những âm thanh này có thể xuất hiện khi trẻ đang thư giãn hoặc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Theo các chuyên gia, việc tạo ra những âm thanh đơn giản là một phần trong quá trình phát triển giao tiếp và ngôn ngữ. Thông qua hoạt động này, trẻ từng bước làm quen với khả năng điều khiển môi, lưỡi, dây thanh quản và thử nghiệm những âm thanh khác nhau. Đây cũng là tiền đề để bé hình thành khả năng phát âm, phản ứng với giọng nói và giao tiếp với những người xung quanh.

Không chỉ có ý nghĩa đối với ngôn ngữ, việc tự ê a đôi khi còn giúp trẻ giải tỏa cảm xúc, duy trì trạng thái thư giãn trước khi ngủ. Có thể xem đây là khoảng thời gian bé tự khám phá âm thanh mà bản thân tạo ra.

Khi nhận thấy con vẫn thoải mái, không quấy khóc kéo dài hay có dấu hiệu khó chịu, cha mẹ không nhất thiết phải lập tức bế trẻ lên hoặc tìm cách thu hút sự chú ý. Một không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ và sự hiện diện của người chăm sóc sẽ giúp bé cảm thấy an toàn hơn.

Thay vì liên tục ngắt quãng những âm thanh của trẻ, cha mẹ có thể quan sát và dành thời gian trò chuyện với con vào những thời điểm thích hợp trong ngày. Điều này giúp trẻ có thêm cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ và phát triển kỹ năng giao tiếp.

Bất ngờ dang tay, giật mình khi đang ngủ

Một biểu hiện khá phổ biến ở trẻ sơ sinh là đang ngủ bỗng giật nhẹ, hai cánh tay bất ngờ mở rộng, các ngón tay xòe ra rồi nhanh chóng thu về. Đôi khi, động tác này còn đi kèm vẻ mặt ngạc nhiên hoặc tiếng khóc ngắn.

Đây thường là phản xạ Moro hay còn gọi là phản xạ giật mình. Phản xạ bẩm sinh này xuất hiện khi trẻ cảm nhận sự thay đổi đột ngột về tư thế, nghe tiếng động lớn hoặc gặp một kích thích bất ngờ từ môi trường xung quanh.

Ở trẻ sơ sinh, hệ thần kinh vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên những phản ứng như vậy tương đối thường gặp. Phản xạ Moro cũng được xem là một phần trong quá trình thích nghi của trẻ với môi trường bên ngoài sau khi chào đời.

Thông thường, phản xạ này sẽ giảm dần khi hệ thần kinh phát triển và thường biến mất vào khoảng 4-6 tháng tuổi. Vì vậy, nếu bé vẫn bú tốt, tăng trưởng phù hợp và không xuất hiện những dấu hiệu bất thường khác, cha mẹ không cần quá hoảng hốt khi thấy con giật mình trong lúc ngủ.

Để hạn chế tình trạng trẻ bị đánh thức bởi những kích thích bên ngoài, gia đình nên duy trì môi trường ngủ yên tĩnh, tránh tiếng động đột ngột và ánh sáng quá mạnh. Việc quấn khăn chỉ nên thực hiện khi phù hợp với độ tuổi, bảo đảm không siết chặt vùng ngực và phải dừng ngay khi trẻ có dấu hiệu tập lật. Khi ngủ, trẻ cần được đặt nằm ngửa trên bề mặt phẳng, chắc chắn và không có vật dụng mềm xung quanh.

Dụi mặt, mút tay để khám phá và xoa dịu bản thân

Dụi mắt, chạm vào tai, đưa bàn tay lên miệng hay mút những ngón tay là những hành vi thường thấy ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, khi bắt đầu buồn ngủ, nhiều bé có xu hướng liên tục đưa nắm tay vào miệng như một cách tìm kiếm sự thoải mái.

Ở giai đoạn đầu đời, trẻ chưa thể diễn đạt rõ ràng nhu cầu của mình bằng lời nói. Do đó, những hành động như mút tay có thể trở thành phương thức tự xoa dịu khi bé mệt, buồn ngủ hoặc cần cảm giác an toàn. Hoạt động mút cũng giúp trẻ khám phá các bộ phận trên cơ thể, nhận biết cảm giác và dần hình thành khả năng điều chỉnh trạng thái cảm xúc.

Tuy nhiên, cha mẹ không nên chỉ dựa vào việc trẻ mút tay để kết luận con đang đói hay buồn ngủ. Cần quan sát thêm các dấu hiệu khác như thời gian bú, biểu hiện đòi ăn, mức độ tỉnh táo và trạng thái sinh hoạt của bé để xác định đúng nhu cầu.

Nếu trẻ đang bình tĩnh mút tay, cha mẹ không cần cố gắng kéo tay con ra. Thay vào đó, hãy chú ý vệ sinh bàn tay thường xuyên, giữ móng tay ngắn và sạch để hạn chế nguy cơ làm trầy xước da hoặc đưa vi khuẩn vào miệng.

Khi trẻ lớn hơn, khả năng vận động và khám phá môi trường được mở rộng, thói quen mút tay có thể thay đổi hoặc giảm dần. Điều quan trọng là cha mẹ cần theo dõi sự phát triển của con, tránh phản ứng thái quá trước những hành vi tự nhiên trong giai đoạn đầu đời.

Ảnh minh họa

Xoay người, thay đổi tư thế liên tục trong lúc ngủ

Có những em bé khi mới đặt xuống giường vẫn nằm ngay ngắn nhưng sau một khoảng thời gian lại xoay ngang, xoay dọc, thậm chí thay đổi vị trí đáng kể. Một số trẻ còn có xu hướng di chuyển về phía thành cũi hoặc áp sát vào một góc giường.

Khi khả năng vận động ngày càng phát triển, trẻ bắt đầu chủ động kiểm soát cơ thể và thử nghiệm nhiều tư thế khác nhau. Việc xoay người, cử động tay chân không chỉ giúp bé làm quen với khả năng vận động mà còn là cách khám phá cảm giác của cơ thể trong không gian.

Một số trẻ có thể cảm thấy dễ chịu khi được nằm trong một không gian có giới hạn, tạo cảm giác được bao bọc. Tuy nhiên, không nên vì vậy mà đặt thêm gối, chăn cuộn hoặc các vật dụng mềm quanh trẻ để tạo cảm giác ôm sát, bởi chúng có thể làm tăng nguy cơ ngạt khi ngủ.

Cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến môi trường nghỉ ngơi của con. Nệm nên có bề mặt phẳng, chắc chắn; khu vực ngủ không đặt gối, thú nhồi bông, chăn dày hay những vật dụng có thể che mặt trẻ. Bé cần được đặt nằm ngửa khi bắt đầu mỗi giấc ngủ. Khi trẻ đã biết tự lật, cha mẹ vẫn cần duy trì không gian ngủ an toàn và không sử dụng các dụng cụ cố định tư thế.

Việc trẻ dần biết tự tìm tư thế thoải mái, tự xoa dịu và đi vào giấc ngủ mà không cần quá nhiều sự hỗ trợ cũng là một bước tiến trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, mỗi em bé có tốc độ trưởng thành khác nhau, vì vậy không nên lấy những hành vi này làm thước đo để đánh giá trí thông minh của trẻ.

Nhìn chung, những cử động như lắc đầu, mút tay, ê a hay giật mình trước giờ ngủ phần lớn có thể xuất phát từ phản xạ tự nhiên và quá trình phát triển của trẻ. Thay vì vội vàng ngăn cản, cha mẹ nên bình tĩnh quan sát, tìm hiểu nguyên nhân và tạo điều kiện để con được nghỉ ngơi trong môi trường an toàn.

Nếu các biểu hiện xuất hiện với tần suất bất thường, kéo dài, kèm theo khó thở, tím tái, co giật, giảm đáp ứng hoặc trẻ bú kém, chậm phát triển, cần đưa bé đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Sự quan sát đúng cách và chăm sóc phù hợp sẽ giúp cha mẹ đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời mà không bỏ qua những dấu hiệu thực sự cần lưu tâm.