Trẻ em xã Uar kiến nghị nhiều vấn đề về học tập và an toàn trường học

Tại chương trình, học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn xã đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến điều kiện học tập, cơ sở vật chất trường lớp và an toàn học đường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Chi

Trong đó, học sinh phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa; một số điểm trường chưa có giếng nước, nhà vệ sinh; việc thiếu phương tiện đến trường, thiết bị học tập và khu vui chơi.

Các em cũng kiến nghị chính quyền xã quan tâm sửa chữa hồ bơi xuống cấp, nâng cấp đường giao thông, hỗ trợ tiếp cận công nghệ số, tăng cường phòng tránh đuối nước, bạo lực học đường và bảo đảm an toàn thực phẩm quanh cổng trường.

Ngoài ra, một số học sinh mong muốn được hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thủ tục cấp căn cước.

Đại diện Thường trực HĐND xã tặng quà cho trẻ em tham gia đối thoại. Ảnh: Văn Chi

Trước những ý kiến, kiến nghị của học sinh, đại biểu HĐND xã trao đổi, giải đáp các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp những nội dung cần xem xét, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để có hướng giải quyết phù hợp, góp phần bảo đảm quyền lợi và tạo môi trường phát triển an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Dịp này, Thường trực HĐND xã Uar trao tặng 40 suất quà cho các em tham gia chương trình đối thoại và 4 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.