Công nghệ số đang mở ra không gian mới để trẻ em học tập, kết nối, bày tỏ ý kiến và tham gia vào những vấn đề liên quan đến mình. Tuy nhiên, đối với trẻ em vùng cao, những hạn chế về điều kiện tiếp cận, kỹ năng sử dụng công nghệ cùng các nguy cơ trên môi trường mạng vẫn là rào cản cần được tháo gỡ, nhằm bảo đảm quyền tham gia của các em được thực hiện bình đẳng và thực chất.

Công nghệ số mở rộng cơ hội để trẻ em học tập, kết nối, bày tỏ ý kiến và tham gia các vấn đề liên quan đến mình. (Ảnh: ĐÀO HƯƠNG)

Mở rộng cơ hội để trẻ em vùng cao lên tiếng

Internet, mạng xã hội và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mang đến cho trẻ em cơ hội tiếp cận nguồn tri thức rộng lớn, giao lưu, kết nối và chia sẻ quan điểm vượt ra ngoài phạm vi gia đình, nhà trường và cộng đồng địa phương. Thông qua các nền tảng số, trẻ có thể tìm hiểu thông tin, thể hiện suy nghĩ, đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến cuộc sống và tham gia các hoạt động xã hội.

Đối với trẻ em vùng cao, đây còn là cơ hội thu hẹp khoảng cách thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận các hoạt động giáo dục, văn hóa và những diễn đàn dành cho trẻ em. Không gian số, nếu được khai thác hiệu quả, có thể giúp tiếng nói của các em được lan tỏa rộng hơn, tạo điều kiện để trẻ em ở những địa bàn còn khó khăn tham gia vào các hoạt động chung.

Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận công nghệ không đồng nghĩa với việc mọi trẻ em đều có khả năng tham gia bình đẳng. Điều kiện kinh tế gia đình, hạ tầng internet, thiết bị học tập và kỹ năng sử dụng công nghệ giữa các địa bàn còn có sự khác biệt. Không phải trẻ em nào cũng được hướng dẫn cách tìm kiếm, đánh giá thông tin đáng tin cậy, thể hiện quan điểm và sử dụng các nền tảng số một cách hiệu quả.

Hướng dẫn học sinh sử dụng “Hộp thư xanh AI” tại Trường trung học cơ sở Cam Đường (Lào Cai). (Ảnh: ĐÀO HƯƠNG)

Tại những địa bàn miền núi, biên giới, hạn chế về điều kiện kinh tế, hạ tầng và cơ hội tiếp cận thông tin có thể khiến trẻ em gặp khó khăn khi tham gia các hoạt động trực tuyến. Một số em chưa có đủ thiết bị, kỹ năng để tìm kiếm, đánh giá thông tin hoặc sử dụng công nghệ nhằm thể hiện ý kiến của mình.

Bên cạnh những rào cản về điều kiện tiếp cận, môi trường mạng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt trực tuyến, xâm hại và tiếp xúc với nội dung không phù hợp. Thông tin sai lệch, hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI hay những nội dung mang tính so sánh trên mạng xã hội cũng có thể tác động đến nhận thức, tâm lý và sự tự tin của trẻ.

Từ thực tế giảng dạy, cô Đào Thị Hương, giáo viên Trường trung học cơ sở Cam Đường (tỉnh Lào Cai), cho biết, học sinh trung học cơ sở, đặc biệt ở độ tuổi 11-15, cần được quan tâm trước những tác động từ môi trường mạng. Đây là giai đoạn các em có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, mong muốn được công nhận và dễ chịu ảnh hưởng từ bạn bè cũng như các xu hướng trên mạng xã hội.

Nếu thiếu kỹ năng và sự hỗ trợ cần thiết, trẻ có thể ngại bày tỏ quan điểm, không biết cách tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp vấn đề hoặc bị hạn chế cơ hội tham gia bình đẳng. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trên môi trường số không chỉ dừng lại ở việc ngăn ngừa nguy cơ mà còn phải trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để chủ động thực hiện quyền tham gia của mình.

Xây dựng môi trường số an toàn để trẻ chủ động tham gia

Tại Trường trung học cơ sở Cam Đường (Lào Cai), một số giải pháp hỗ trợ tâm lý và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh đã được nghiên cứu, thử nghiệm. Trong đó, mô hình “Hộp thư xanh AI” thông qua mã QR được xây dựng nhằm tạo thêm kênh để học sinh chia sẻ những suy nghĩ, khó khăn và vấn đề cần được hỗ trợ.

Thay vì trực tiếp trình bày với giáo viên hoặc viết thư góp ý bằng giấy, học sinh có thể quét mã QR để gửi thông tin. Cách làm này hướng tới giảm tâm lý e ngại, khuyến khích các em chủ động bày tỏ quan điểm, đặc biệt đối với những vấn đề nhạy cảm liên quan đến tâm lý và quan hệ bạn bè.

Cùng với đó, nhà trường hướng tới tổ chức các hoạt động như thiết kế video tuyên truyền lối sống đẹp, vẽ tranh bằng AI với chủ đề “Trường học hạnh phúc”, ngày hội lập trình Robotics và chuyên đề “Giải mã thuật toán - làm chủ không gian số”.

﻿Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” triển khai tại Lào Cai. (Ảnh: ĐÀO HƯƠNG)

Thông qua những hoạt động này, học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được trực tiếp sáng tạo sản phẩm, chia sẻ thông điệp và thể hiện cách nhìn của mình về những vấn đề trong cuộc sống. Đây cũng là cách đưa công nghệ số trở thành công cụ thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, khi các em được chủ động thể hiện quan điểm, đề xuất sáng kiến và đóng góp vào việc xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, thân thiện.

Tuy nhiên, để những mô hình như vậy phát huy hiệu quả, việc tạo kênh tiếp nhận ý kiến cần đi đôi với quy trình xử lý và phản hồi cụ thể. Những thông tin học sinh chia sẻ phải được bảo mật, tiếp nhận có trách nhiệm và xử lý phù hợp; đồng thời cần có cơ chế hỗ trợ đối với những trường hợp liên quan đến nguy cơ bị xâm hại hoặc tổn thương tâm lý.

Về lâu dài, thu hẹp khoảng cách số giữa trẻ em các vùng miền cần được xác định là một yêu cầu quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, thiết bị và mở rộng khả năng tiếp cận internet, cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng phó với các nguy cơ trên mạng.

Gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng cần phối hợp đồng hành, hướng dẫn trẻ sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Quan trọng hơn, mọi ý kiến của trẻ em cần được lắng nghe, xem xét và phản hồi phù hợp.

Khi trẻ em vùng cao không chỉ được tiếp cận công nghệ mà còn có đủ kỹ năng, điều kiện và cơ hội để thể hiện tiếng nói, đóng góp vào những vấn đề liên quan đến mình, môi trường số mới thực sự trở thành không gian thúc đẩy quyền tham gia bình đẳng, an toàn và thực chất của trẻ em.