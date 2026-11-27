Khi những kết nối trực tuyến tiềm ẩn rủi ro

Chỉ với một thiết bị kết nối internet, trẻ em có thể tìm kiếm bài giảng, đọc sách điện tử, xem video khoa học, học ngoại ngữ hay khám phá những điều mình yêu thích. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF ), internet đã trở thành một phần quan trọng trong việc trẻ em vui chơi, kết nối, học tập và phát triển kỹ năng.

Em Nguyễn Chí Thanh (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Em thường xuyên sử dụng mạng internet và AI hỗ trợ mình trong học tập. Khi giải bài tập, em dùng AI để gợi ý các hướng đi mới hoặc kiểm tra bài làm đúng hay sai”.

Trang bị kỹ năng để trẻ tự bảo vệ bản thân trên môi trường số là điều rất cần thiết. Ảnh: HĐĐTƯ

Công nghệ mở ra nhiều cơ hội, nhưng thế giới trực tuyến không phải lúc nào cũng an toàn. Trẻ có thể bắt gặp thông tin sai lệch, nội dung không phù hợp với lứa tuổi, bị lấy cắp hình ảnh, thông tin cá nhân hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt trực tuyến.

Tháng 10-2025, một đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh ở Hà Nội bị nhóm thanh thiếu niên hành hung, ép thực hiện những hành vi làm nhục được đăng tải trên TikTok, gây bức xúc trong dư luận. Không chỉ chịu tổn thương từ hành vi bạo lực trực tiếp, nạn nhân còn phải đối diện với nguy cơ hình ảnh bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Vụ việc sau đó được cơ quan công an điều tra, khởi tố.

Đáng lo ngại, không phải nguy cơ nào cũng bắt đầu bằng một lời đe dọa. Đôi khi, đó chỉ là lời mời kết bạn, một cuộc trò chuyện về trò chơi yêu thích hoặc lời đề nghị nhận quà từ người mới quen trên mạng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Bích Thủy, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, các đối tượng xấu có thể lợi dụng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến để tiếp cận trẻ em. Ban đầu, chúng tạo sự gần gũi, tìm hiểu sở thích chung, trò chuyện để lấy lòng tin. Sau đó, trẻ có thể bị dụ dỗ, mua chuộc, lợi dụng, thậm chí trở thành nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục.

Nguy hiểm hơn, trẻ đôi khi không nhận ra ranh giới giữa một cuộc trò chuyện thông thường và hành vi tiếp cận có chủ đích. Việc chia sẻ thông tin cá nhân, gửi hình ảnh riêng tư, nhấp vào đường link lạ hay tiết lộ mã OTP đều có thể khiến các em bị đánh cắp tài khoản, đe dọa hoặc khống chế.

Trang bị kỹ năng để trẻ biết tự bảo vệ

Trước những nguy cơ ngày càng phức tạp, điều quan trọng không phải là ngăn trẻ tiếp cận Internet, mà giúp các em biết sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và đúng mục đích.

Học sinh Thủ đô được giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại thông qua "Tiết học Gen Z". Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Thạc sĩ Phạm Thị Thảo, nhà tâm lý học đường, Trường Phổ thông Liên cấp The Dewey Schools cho rằng, sự phát triển nhanh của công nghệ cùng nhiều kênh tiếp cận thông tin khiến trẻ đôi khi rơi vào tình trạng quá tải. Vì vậy, bố mẹ và nhà trường cần hướng dẫn để các em nhận biết nội dung nào phù hợp, thông tin nào có ích và đâu là giới hạn cần dừng lại.

Theo thạc sĩ Phạm Thị Thảo, trẻ có nhu cầu giải trí, theo dõi xu hướng trên TikTok, xem video hay lướt web để xả stress. Đây là những nhu cầu cơ bản và không nên bị ngăn cản hoàn toàn. Tuy nhiên, thời gian sử dụng thiết bị điện tử cần có giới hạn. Người lớn cần lắng nghe, giải thích và cùng trẻ lựa chọn nội dung phù hợp thay vì chỉ áp đặt những quy định một chiều.

Từ những cảnh báo của lực lượng công an và chuyên gia tâm lý, kỹ năng tự bảo vệ cần được cụ thể hóa bằng những hành động gần gũi, dễ nhớ. Trước hết, trẻ cần biết giữ kín thông tin cá nhân như địa chỉ nhà, số điện thoại, tên trường, mật khẩu, mã OTP; không gửi hình ảnh riêng tư cho người khác, kể cả người đã quen qua mạng. Khi có lời mời kết bạn từ người lạ, các em cần thận trọng, không tự ý gặp mặt hoặc làm theo yêu cầu của họ.

Trẻ cũng cần hình thành thói quen dừng lại trước những đường link lạ, lời mời nhận quà, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản. Khi gặp nội dung khiến bản thân sợ hãi, khó chịu hoặc bị đe dọa, các em cần biết từ chối, ngắt cuộc trò chuyện, lưu lại bằng chứng và báo ngay với cha mẹ, thầy cô. Không tự giải quyết hoặc im lặng vì lo sợ bị trách phạt.

Theo UNICEF, cha mẹ nên cùng trẻ tìm hiểu các ứng dụng, trò chơi, thiết lập chế độ riêng tư phù hợp và xây dựng quy tắc sử dụng thiết bị trong gia đình. Quan trọng hơn, cần tạo không khí tin cậy để trẻ sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm không vui trên mạng mà không sợ bị trách mắng.

Nhà trường cũng cần đưa nội dung an toàn số vào các hoạt động giáo dục, không chỉ dừng ở việc cảnh báo nguy cơ mà cần tổ chức tình huống thực hành để học sinh tập nhận diện lời mời kết bạn đáng ngờ, xử lý tin nhắn lừa đảo, ứng phó với hành vi bắt nạt và biết cách tìm kiếm trợ giúp. Khi sử dụng AI phục vụ học tập, trẻ cần được hướng dẫn kiểm chứng thông tin, không sao chép câu trả lời máy móc mà chủ động suy nghĩ, vận dụng kiến thức.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không có nghĩa là dựng lên những rào chắn để các em đứng ngoài thế giới công nghệ. Điều cần thiết là trang bị cho trẻ đủ kiến thức để nhận biết nguy cơ, đủ bản lĩnh để nói không và đủ niềm tin để tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Bởi phía sau mỗi màn hình là một thế giới rộng mở, nhưng để tự tin khám phá thế giới ấy, trẻ cần được học cách bảo vệ chính mình.