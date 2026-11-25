Sáng 25/11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức gặp mặt báo chí công bố Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026.

Tiếp nối hai kỳ tổ chức vào năm 2023 và 2024, Plan International Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng Đội Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng mô hình nghị trường giả định và thúc đẩy quyền tham gia thực chất của trẻ em.

Các đại biểu tham gia gặp mặt báo chí công bố Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026. (Nguồn: BTC)

Xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em

Phiên họp năm nay quy tụ 320 đại biểu trẻ em từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi, đến từ 34 tỉnh, thành phố. Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, chương trình tập trung vào ba nội dung: bảo đảm môi trường số an toàn; trang bị năng lực số; phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Chủ đề được lựa chọn trên cơ sở khảo sát, lấy ý kiến của 1.250.584 trẻ em trên toàn quốc. Trong đó, nội dung “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng” nhận được 207.524 lượt bình chọn. Kết quả phản ánh mối quan tâm của trẻ em trước những cơ hội và thách thức từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là các vấn đề về học tập, giao tiếp, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng ngừa nguy cơ xâm hại, lừa đảo trên mạng.

Đồng hành trong cả ba kỳ tổ chức, Plan International Việt Nam đóng góp chuyên môn vào quá trình chuẩn bị cho các đại biểu. Các chuyên gia của tổ chức đã tham gia tập huấn, điều phối và hỗ trợ các tổ đại biểu thảo luận trực tuyến, giúp các em củng cố kiến thức về an toàn mạng, rèn luyện kỹ năng tổng hợp ý kiến, thảo luận và đề xuất giải pháp.

Cơ cấu đại biểu năm nay có 237 đại biểu nữ, 50 đại biểu thuộc các dân tộc thiểu số, 109 đại biểu là thành viên Hội đồng trẻ em cấp tỉnh và cấp xã. Đặc biệt, lần đầu tiên có sự tham gia của đại biểu trẻ em khuyết tật.

Chương trình cũng ghi nhận 777 hồ sơ tự ứng cử, tăng hơn 7 lần so với 104 hồ sơ tại Phiên họp lần thứ II năm 2024. Ban Tổ chức tuyển chọn 15 đại biểu chính thức từ nguồn hồ sơ này và dự kiến mời 50 em tiêu biểu tham gia dự thính.

Lắng nghe tiếng nói trẻ em

Tại buổi gặp mặt báo chí, những chia sẻ của các đại biểu đến từ địa bàn khó khăn đã phản ánh những rào cản trong tiếp cận công nghệ và mong muốn được tham gia, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Là Chủ tịch Hội đồng trẻ em xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang, em Bảo Phúc (học sinh lớp 8, Trường TH&THCS Cốc Pài) cho biết, thiếu nhi địa phương hào hứng tham gia các hoạt động tập thể và có nhiều sáng kiến thiết thực. Tuy nhiên, các em vẫn gặp khó khăn do khoảng cách địa lý, điều kiện tiếp cận điện thoại thông minh, máy tính và Internet còn hạn chế.

Theo Bảo Phúc, thách thức đối với trẻ em vùng cao không chỉ là thiếu thiết bị, đường truyền Internet mà còn thiếu cơ hội được hướng dẫn sử dụng mạng an toàn, nhận biết thông tin sai lệch, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng phó với tình huống rủi ro.

Em mong muốn các cơ quan, nhà trường và tổ chức Đoàn, Đội quan tâm hơn đến trẻ em ở địa bàn khó khăn, cải thiện điều kiện tiếp cận công nghệ và tổ chức các hoạt động hướng dẫn phù hợp. “Dù ở miền núi hay thành phố, bạn nhỏ nào cũng cần có cơ hội như nhau để học tập, phát triển, được bảo vệ, được lắng nghe và được tham gia vào những vấn đề liên quan đến mình”, Bảo Phúc chia sẻ.

Cùng mong muốn phát huy tiếng nói của trẻ em tại cơ sở, em Khánh Ly (học sinh lớp 7, Trường THCS Thượng Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị, chia sẻ về hành trình tuyên truyền quyền trẻ em tại trường học và địa phương, cũng như những trải nghiệm trưởng thành qua các hoạt động, trong đó có Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự Thay đổi.

Từ một cô bé vùng biên giới chỉ quen với việc học tập và phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy, Khánh Ly đã trở thành thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh từ tháng 8/2026. Quá trình tham gia giúp em có thêm kiến thức về quyền trẻ em, kỹ năng giao tiếp và tự tin bày tỏ suy nghĩ. Em nhận thấy nhiều bạn nhỏ có nguyện vọng nhưng chưa biết cách thể hiện hoặc chưa có cơ hội được lắng nghe.

Khánh Ly mong muốn Hội đồng trẻ em các cấp tiếp tục là cầu nối, đưa thông điệp và kết quả Phiên họp đến đông đảo thiếu nhi thông qua các diễn đàn, buổi sinh hoạt và hoạt động truyền thông. “Em mong muốn Hội đồng trẻ em không chỉ là nơi để chúng em nói lên suy nghĩ của mình, mà còn là nơi giúp những ý kiến đó được lắng nghe, tiếp thu và chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm”, em chia sẻ.

Em Khánh Ly, thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: BTC)

Theo kế hoạch, ngày 5/12, các đại biểu sẽ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, tham quan Bảo tàng Quốc hội và dự phiên khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Buổi chiều, 10 tổ đại biểu sẽ thảo luận ba nhóm nội dung trọng tâm và tham gia chương trình giao lưu với đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, thành phố Hà Nội và Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

Ngày 6/12, Phiên họp toàn thể giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương. Các đại biểu trẻ em sẽ đảm nhiệm những vai trò giả định như Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, bộ trưởng và đại biểu Quốc hội để điều hành, thảo luận, tranh luận, giải trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Phiên họp.

Các kiến nghị, đề xuất sẽ được tổng hợp, gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em theo tinh thần Luật Trẻ em năm 2016.

Việc duy trì diễn đàn này qua ba kỳ tổ chức góp phần tạo điều kiện để trẻ em thể hiện quan điểm, nguyện vọng và tham gia đóng góp giải pháp cho những vấn đề liên quan đến mình, hướng tới một môi trường phát triển an toàn, bình đẳng cả trong đời sống thực và trên không gian số.