Trẻ em tại gần 100 quốc gia đối mặt nguy cơ chịu tác động của El Nino

Cảnh khô hạn trên cánh đồng ở Cibarusa, Bekasi, Indonesia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo ngày 13/10 của UNICEF tại Campuchia, El Nino có thể gây thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến thu nhập của các gia đình, đồng thời làm gián đoạn việc học tập và tiếp cận dịch vụ y tế của trẻ em. Cơ quan này cảnh báo, khoảng 1,3 triệu trẻ em Campuchia có nguy cơ chịu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến El Niño. Một đánh giá gần đây cho thấy hơn 3.872 trường học và 401 cơ sở y tế tại Campuchia, tương đương khoảng 1/3 tổng số cơ sở thuộc các loại hình này trên cả nước, có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó bao gồm hạn hán nghiêm trọng và lũ lụt.

Theo dự báo của Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, mùa mưa năm 2026 sẽ kết thúc vào tuần thứ 3 của tháng 10. Hiện tượng El Niño được dự báo tiếp tục có khả năng xảy ra đến tháng 2/2027, với xác suất được cơ quan này công bố ở mức 100%. Trước tình hình trên, bộ kêu gọi người dân sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước và chủ động dự trữ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô sắp tới.

El Nino giai đoạn 2026-2027 được dự báo có cường độ mạnh hơn thông thường. Đây là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo cao hơn mức trung bình, làm thay đổi chế độ mưa và nhiệt độ toàn cầu. Hiện tượng này có thể gây hạn hán, nắng nóng cực đoan tại một số nơi, trong khi những khu vực khác hứng chịu mưa lớn và ngập lụt.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đe dọa nguồn cung nước, an ninh lương thực, sinh kế người dân và những dịch vụ thiết yếu dành cho trẻ em.