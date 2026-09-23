Trẻ em phường Phương Liệt hạnh phúc trong 'Đêm hội trăng rằm' 2026

Hình ảnh vui nhộn tại "Đêm hội trăng rằm" phường Phương Liệt năm 2026. Ảnh: NT

Tối 23-9, UBND phường Phương Liệt tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường; đại diện các phòng, ban, đơn vị, trường học, tổ dân phố và hơn 1.000 trẻ em tiêu biểu.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: NT

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng nhấn mạnh: Trẻ em là niềm vui, niềm hi vọng của mỗi gia đình và là những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch UBND phường mong muốn trong năm học 2026-2027, các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy cô; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè; giữ gìn sức khỏe, bảo vệ môi trường, sử dụng công nghệ an toàn và làm nhiều việc tốt phù hợp với lứa tuổi.

Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng phát biểu tại đêm hội. Ảnh: NT

Theo bà Ngô Minh Hồng, với trách nhiệm và tình cảm dành cho trẻ em, hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các chủ trương, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; huy động nguồn lực hỗ trợ kịp thời trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích, góp phần để mọi trẻ em trên địa bàn có cơ hội phát triển toàn diện.

Tại đêm hội, các em được hòa mình vào không khí Trung thu với sự xuất hiện của chú Cuội, chị Hằng, chương trình múa lân, trống hội và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các hoạt động vui chơi, đố vui có thưởng, ảo thuật… tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo trẻ em tham gia.

Tiết mục ảo thuật đặc sắc tại đêm hội. Ảnh: NT

Được mẹ đưa đến đêm hội, em Trần Đức Cường, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Phương Mai hào hứng với màn múa lân và hình ảnh chú Tễu. “Em rất vui khi được dự Trung thu. Em thích nhận được nhiều quà và được nuôi một chú lân”, Đức Cườngchia sẻ đầy ngộ nghĩnh.

Cùng với niềm vui của trẻ em, nhiều phụ huynh bày tỏ niềmxúc động trước sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương dành cho thiếu nhi. Chị Hoàng Quỳnh Nam, phụ huynh học sinhcho biết, chương trình năm nay được tổ chức với quy mô lớn, có sự chuẩn bị bài bản. Việc chương trình được livestream trên các nền tảng của phường cũng giúp trẻ em ở nhà có thể theo dõi và hòa chung không khí Trung thu.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trao quà Trung thu cho thiếu nhi phường Phương Liệt. Ảnh: ND

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: NT

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao học bổng cho hơn 100 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vượt khó học giỏi trên địa bàn phường. Những suất học bổng góp phần động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Ông Đặng Khánh Hoà, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt trao thưởng cho cuộc thi “Mâm cỗ đẹp”. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao hàng nghìn suất quà cho trẻ em tham dự chương trình. Tại đêm hội, 7 đội thi đạt giải trong cuộc thi “Mâm cỗ đẹp” phường Phương Liệt năm 2026 cũng được vinh danh.

Đại diện lãnh đạo phường trao quà Trung thu cho trẻ em tham gia đêm hội. Ảnh: ND

“Đêm hội trăng rằm” năm 2026 là hoạt động chăm lo thiết thực dành cho thiếu nhi trên địa bàn phường Phương Liệt, tạo không gian vui chơi, giao lưu trong dịp Trung thu, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.