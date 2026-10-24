Trẻ em phường Hội Phú kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống và học tập

Tham gia chương trình có 70 học sinh đến từ các trường: Tiểu học Ngô Mây, Tiểu học Lê Hồng Phong, THCS Trần Phú và THCS Nguyễn Viết Xuân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc, đối thoại. Ảnh: Mạnh Hà

Tại chương trình, các học sinh đã đưa ra những câu hỏi, kiến nghị liên quan đến học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng và bảo vệ trẻ em. Nội dung tập trung vào những vấn đề như: xây dựng, cải tạo khu vui chơi; tổ chức hoạt động thể thao, trải nghiệm thực tế; tạo điều kiện học bơi, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh đó, các em cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng rác thải, thực phẩm không rõ nguồn gốc trước cổng trường, nguy cơ mất an toàn giao thông, bạo lực học đường, bạo lực trên không gian mạng và việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Học sinh đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ em. Ảnh: Mạnh Hà

Đại diện các cơ quan chuyên môn và đại biểu HĐND phường trao đổi, giải đáp đối với nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời ghi nhận, tổng hợp những nội dung cần xem xét, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để có hướng giải quyết phù hợp.

Bên cạnh đó, các em cũng được hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh nguy cơ mất an toàn, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng khi gặp vấn đề phát sinh trong cuộc sống.