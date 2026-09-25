Trẻ em phường Hoàng Mai tràn đầy yêu thương trong Đêm hội trăng rằm 2026

Tối 24/9, UBND phường Hoàng Mai tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn vững bước trong kỷ nguyên số”. Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban giám hiệu 6 trường học, đại diện khu dân cư... đặc biệt là hơn 700 trẻ em tiêu biểu đại diện cho hơn 30.000 trẻ em trên địa bàn.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Trần Oanh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quỳnh Trang cho biết: “Phường Hoàng Mai luôn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường, gia đình và toàn cộng đồng.

Trong dịp Tết Trung thu năm nay, phường dành tặng 300 suất quà, với tổng kinh phí gần 248,5 triệu đồng cho trẻ em trên địa bàn; trong đó có 157 suất quà dành tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, 123 suất quà dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 750 nghìn đồng và 700 suất quà dành tặng các cháu thiếu nhi tham dự Đêm hội trăng rằm.

Các em nhỏ giao lưu cùng chú Cuội tại Đêm hội trăng rằm năm 2026. Ảnh: Trần Oanh.

Tại Đêm hội trăng rằm 2026, các em được hòa mình vào không khí Trung thu. Đáng chú ý, với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn vững bước trong kỷ nguyên số”, các em còn được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng về an toàn trong môi trường mạng. Qua phần giao lưu, các em được trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả để có thể sẵn sàng, vững bước trong kỷ nguyên số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh trao giải Đặc biệt cuộc thi Trưng bày mâm cỗ Trung thu. Ảnh: Trần Oanh.

Một nét đẹp truyền thống vào mỗi dịp Tết Trung thu, Tết của sự đoàn viên là Mâm cỗ Trung thu có ý nghĩa sâu sắc về sự sum vầy, lòng hiếu thảo và thể hiện ước vọng về cuộc sống no đủ, bình an. Có 41 tổ dân phố dự thi mâm cỗ Trung thu.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến tặng quà Trung thu cho các em nhỏ. Ảnh: Trần Oanh.

Mỗi hoạt động trong Đêm hội trăng rằm năm 2026 phường Hoàng Mai không chỉ đem lại niềm vui mà còn góp phần giúp trẻ em hiểu hơn về truyền thống, biết yêu thương, chia sẻ và gắn bó với cộng đồng nơi mình đang sống. Đó cũng là cách phường Hoàng Mai mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn - khi mọi trẻ em đều ngập tràn niềm vui và được bảo vệ an toàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Triệu Hải Vân trao quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quỳnh Trang tặng quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.

Trẻ em vui chơi, giao lưu tại Đêm hội trăng rằm năm 2026. Ảnh: Trần Oanh.