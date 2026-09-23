Trẻ em phường Ba Đình rộn rã rước đèn lung linh dưới ánh trăng rằm

Ngay từ sớm, tại khu vực trung tâm trường THCS Ba Đình, những chiếc đèn ông sao 5 cánh lung linh biểu tượng của sự đoàn kết và khát vọng vươn lên đã tỏa sáng rực rỡ, sẵn sàng dẫn dắt đoàn rước đèn mừng Tết Trung thu năm 2026.

Đông đảo các em nhỏ cùng cha mẹ, thầy cô giáo hân hoan tập trung về sân hội, tạo nên không khí vô cùng ấm áp và rộn ràng trước giờ khởi hành đoàn rước.

Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để nhắc nhở mỗi người về truyền thống yêu thương, đoàn kết, quan tâm đến thế hệ tương lai.

Bên cạnh đèn ông sao quen thuộc, các em nhỏ tự hào xách trên tay những chiếc đèn cá chép, đèn kéo quân, đèn con thỏ do chính tay mình và gia đình chuẩn bị, thắp sáng nét đẹp của đồ chơi trung thu thủ công truyền thống.

Tiếng ca “Rước đèn tháng Tám” hòa cùng nụ cười trong trẻo của thiếu nhi ngân vang, gieo vào lòng trẻ thơ những ký ức tuổi thơ tươi đẹp và đong đầy tình yêu thương.

Rước đèn Trung thu là một hoạt động quen thuộc đối với trẻ em mỗi mùa trăng về.

Đoàn rước của hơn 400 em nhỏ rước đèn Trung thu vòng quanh không gian sân trường.

Chăm lo cho trẻ em là trách nhiệm, đồng thời là tình cảm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Với tinh thần đó, thời gian qua, phường Ba Đình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, giúp các em được vui chơi, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Tiếp nối chuỗi hoạt động hè thu hút hơn 300 thiếu nhi và các lớp kỹ năng cho gần 500 lượt em, dịp này các chi hội khuyến học tổ dân phố đã khen thưởng 2.710 học sinh giỏi với tổng kinh phí hơn 251 triệu đồng

Nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được đón Tết Trung thu ấm áp, UBND phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ huy động nguồn lực trao 114 phần quà (trị giá 57 triệu đồng), đỡ đầu 8 em khó khăn (500.000 đồng/em/tháng), cùng 3 máy tính bảng, 7 học bổng và các lớp học bơi, tiếng Anh miễn phí.

Qua không gian “Đêm hội Trăng rằm”, phường Ba Đình gửi gắm thông điệp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn ngay từ cơ sở, nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa của nhân dân nói chung và trẻ em nói riêng. Bên cạnh đó là bồi đắp bản lĩnh, tâm hồn Việt cho thế hệ trẻ từ những hoạt động truyền thống thiết thực. Đây cũng là một trong những nội dung xuyên suốt và chủ đạo, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

Ánh mắt rạng ngời của thiếu nhi trong đêm rằm khép lại một chương trình ý nghĩa, lan tỏa niềm tin vào thế hệ tương lai, những mầm non sẽ tiếp tục hiếu học, chăm ngoan, dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.