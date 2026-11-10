Trẻ em nên vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày để phát triển toàn diện. (Nguồn: TTXVN)

Hoạt động thể lực giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển thể chất, cải thiện khả năng nhận thức và sức khỏe tâm thần.

Bên cạnh vận động phù hợp, trẻ nên giảm thời gian ngồi tại chỗ, đặc biệt khi giải trí với màn hình.

Trẻ từ 5-17 tuổi nên hoạt động thể lực tối thiểu trung bình 60 phút/ngày trong cả tuần (7 ngày/tuần) với cường độ vừa và cường độ mạnh. Ít nhất 3 ngày/tuần thực hiện hoạt động thể lực cường độ mạnh để tăng cường sức khỏe cho cơ, xương.