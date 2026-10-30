Trẻ em khó khăn ở Hà Nội được hỗ trợ viện phí từ năm 2027

Tại kỳ họp thứ bảy HĐND Tp.Hà Nội khóa XVII diễn ra ngày 28/10, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ cần được hỗ trợ khẩn cấp, trẻ bị tai nạn thương tích nghiêm trọng. Nghị quyết cũng quy định việc hỗ trợ chi phí đồng chi trả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đối với một số nhóm đối tượng ưu tiên.

Chính sách sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, mở thêm cơ hội tiếp cận các nguồn hỗ trợ y tế và an sinh cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí, giúp các gia đình yếu thế có thêm điều kiện chăm sóc, điều trị cho con em khi không may gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Ảnh minh họa.

Trẻ mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ chi phí điều trị

Theo chính sách được thông qua, trẻ em dưới 16 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần điều trị dài ngày, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có người nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, được hưởng nhiều khoản hỗ trợ về y tế.

Đáng chú ý, thành phố hỗ trợ 100% phần chi phí khám, chữa bệnh BHYT mà người bệnh phải cùng chi trả, với mức tối đa bằng 200 lần chuẩn trợ giúp xã hội mỗi năm.

Ngoài chi phí khám, chữa bệnh, trẻ thuộc diện thụ hưởng còn được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú với mức 100.000 đồng/ngày. Thời gian hỗ trợ tối đa 15 ngày cho mỗi đợt điều trị và không quá 75 ngày trong một năm.

Đối với trường hợp phải cấp cứu hoặc chuyển tuyến, chính sách cho phép thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển bằng xe cứu thương chuyên dụng. Trẻ và một người chăm sóc cũng được hỗ trợ tiền vé khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng thông thường.

Riêng trẻ mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị ngoại trú được hỗ trợ sinh hoạt hằng tháng. Mức hỗ trợ được tính theo chuẩn trợ giúp xã hội, với hệ số 2,5 đối với trẻ dưới 4 tuổi và hệ số 1,5 đối với trẻ từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trường hợp trẻ đủ 16 tuổi trong quá trình điều trị, quyền lợi hỗ trợ được tiếp tục duy trì đến khi kết thúc đợt điều trị.

Trẻ bị tai nạn nghiêm trọng ở Hà Nội được hỗ trợ khẩn cấp từ năm 2027

Bên cạnh nhóm trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, nghị quyết cũng dành chính sách hỗ trợ cho những trường hợp bị tai nạn thương tích nghiêm trọng, phải điều trị cấp cứu và hồi sức tích cực.

Theo đó, các trường hợp được xác định là tai nạn thương tích nghiêm trọng phải đáp ứng những điều kiện về tình trạng cấp cứu, gồm phải thở máy hoặc phẫu thuật cấp cứu ngay, đồng thời điều trị tại khoa hồi sức tích cực từ 3 ngày trở lên.

Các nguyên nhân tai nạn được đề cập gồm: bỏng nặng, ngã, ngộ độc, đuối nước, điện giật, tai nạn giao thông và súc vật cắn.

Đối với những trường hợp đủ điều kiện, hoặc trẻ tử vong do tai nạn, thành phố hỗ trợ một lần bằng 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Trường hợp đặc biệt nguy kịch, có chỉ đạo thăm hỏi của lãnh đạo thành phố hoặc đề xuất của Sở Y tế, trẻ có thể được hỗ trợ bổ sung tối đa 40 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Chính sách hỗ trợ một lần bằng 25 lần chuẩn trợ giúp xã hội cũng được áp dụng đối với trẻ em bị bạo lực, bóc lột, xâm hại, bỏ rơi hoặc mất nơi ở do thiên tai, hỏa hoạn.

Ngoài ra, trẻ khuyết tật nhẹ cư trú trên địa bàn Hà Nội được hỗ trợ trợ cấp hằng tháng bằng một lần chuẩn trợ giúp xã hội. Đối với trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi thuộc nhóm này, thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí mua thẻ BHYT.

Mở rộng quyền lợi BHYT, thêm điểm tựa cho người dân khó khăn ở Hà Nội

Không chỉ dành cho trẻ em, nghị quyết còn quy định chính sách hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi BHYT đối với một số nhóm dân cư ưu tiên.

Các đối tượng được đề cập gồm thân nhân người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số tại những xã không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, khi đáp ứng điều kiện và điều trị bệnh thuộc danh mục quy định.

Đáng chú ý, người dân sinh sống, làm việc hoặc học tập thường xuyên trong phạm vi bán kính 1.000m tính từ hàng rào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn cũng thuộc nhóm được xem xét hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả BHYT theo điều kiện của nghị quyết.

Với chính sách hỗ trợ mới, Hà Nội kỳ vọng tạo thêm điểm tựa cho những trẻ em dễ bị tổn thương, giúp các em được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, giảm thiểu nguy cơ gián đoạn điều trị vì khó khăn kinh tế. Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, nghị quyết còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của thành phố trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.