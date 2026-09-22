Trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại xã An Khánh vui đón Tết Trung thu

Tham dự chương trình có Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Văn Triệu; Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Bùi Thu Hương; đại diện Câu lạc bộ Thanh Tú Thiện Tâm cùng đông đảo các em nhỏ trên địa bàn.

Trao quà tặng các em nhỏ. Ảnh: Phạm Ban

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao kinh phí hỗ trợ và quà tặng cho 50 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn của xã An Khánh, mỗi suất hỗ trợ trị giá 1 triệu đồng. Cùng với đó, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trao tặng 1 thùng quà Trung thu trị giá 2 triệu đồng tới các em học sinh Trường Tiểu học An Khánh, nâng tổng kinh phí trao tặng tại chương trình lên 52 triệu đồng.

Một tiết mục đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Phạm Ban

Không chỉ đón nhận những phần quà ý nghĩa, các em nhỏ còn được hòa mình vào không khí ngày hội tưng bừng với màn múa lân rộn rã, các tiết mục xiếc, ảo thuật đặc sắc và hoạt động giao lưu sôi nổi. Những nụ cười rạng rỡ và niềm vui hồn nhiên đã đem lại cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn, ấm áp nghĩa tình.

Ông Nguyễn Văn Triệu, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trao kinh phí và quà cho các em. Ảnh: Phạm Ban

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Văn Triệu nhấn mạnh, những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc của cộng đồng xã hội đối với trẻ em yếu thế. Đây là nguồn động viên tinh thần kịp thời, tiếp thêm nghị lực để các em nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, học giỏi và vươn lên xây dựng tương lai tươi sáng.

Những món quà ấm áp tình người được trao tận tay các em nhỏ. Ảnh: Phạm Ban

Đại diện chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Bùi Thu Hương bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Câu lạc bộ Thanh Tú Thiện Tâm cùng các nhà hảo tâm. Những hoạt động nhân văn này không chỉ chăm lo trực tiếp cho đời sống trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực xã hội cùng chung tay vì trẻ em Thủ đô.