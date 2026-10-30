Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số

Bà Phạm Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Đồng Nai năm 2026 phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Phạm Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Đồng Nai năm 2026 nhấn mạnh: Bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi trẻ em đều có quyền được sống trong môi trường an toàn, được học tập, vui chơi, phát triển thể chất và tinh thần, được tôn trọng và lắng nghe.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Nga Sơn

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ mở ra nhiều cơ hội để trẻ em tiếp cận tri thức, học tập, sáng tạo và kết nối với thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đó, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng số, giúp trẻ nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và sử dụng công nghệ an toàn, lành mạnh, có trách nhiệm là yêu cầu cấp thiết.

Đại diện trẻ em bày tỏ ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Nga Sơn

Với mong muốn lắng nghe tiếng nói, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng và sáng kiến của trẻ em nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới, hàng năm, UBND tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai duy trì tổ chức diễn đàn trẻ em. Đây là dịp để các em trực tiếp bày tỏ quan điểm, chia sẻ những vấn đề quan tâm và đề xuất giải pháp liên quan đến các quyền của mình.

Tại diễn đàn, trên 140 đại biểu trẻ em trên địa bàn thành phố và đại diện các sở, ngành, đơn vị có liên quan và chuyên gia tâm lý đã tập trung thảo luận về thực trạng, đề xuất giải pháp góp phần phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em; vấn đề sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, lành mạnh, hiệu quả. Một số ý kiến còn đề cập đến vấn đề hút thuốc lá trong lứa tuổi học sinh; vấn đề phát triển toàn diện của trẻ em… Đại diện các sở, ngành của thành phố trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề trẻ em đặt ra tại diễn đàn.

Tiến sĩ tâm lý Vũ Thiện Toàn định hướng, giải đáp những nội dung được trẻ em trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: Nga Sơn

Thay mặt Ban Tổ chức diễn đàn, Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Mai Hương ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của trẻ em tại diễn đàn. Các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ. Qua đó góp phần thực hiện tốt hơn quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; đồng thời mong muốn các em sẽ tiếp tục phát huy quyền tham gia của trẻ em, mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến về những vấn đề quan tâm.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành trao đổi, giải đáp ý kiến trẻ em nêu ra tại diễn đàn. Ảnh: Nga Sơn

Đồng thời, các em cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng số, biết chọn lọc thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng xử văn minh và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy cơ trên mạng. Bên cạnh đó, cần chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ, xây dựng tình bạn đẹp và cùng tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn, thân thiện…