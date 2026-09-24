Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp yêu thương

Tối 24/9, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” dành cho 192 em nhỏ là con cán bộ, phóng viên, nhân viên của cơ quan. Dịp này, Ban Giám đốc và Công đoàn cơ quan trao quà động viên các em đạt thành tích cao trong học tập.

Các em nhỏ biểu diễn các tiết mục, mang đến không khí vui tươi, rộn ràng cho đêm hội.

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Cũng trong tối ngày 24/9, UBND xã Phúc Trạch phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và Ban Công tác Mặt trận thôn Phúc Trung tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, thu hút 350 thiếu nhi tham gia. Dịp này, Ban tổ chức đã trao 22 suất quà với tổng trị giá 7 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

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Tại thôn Nam Phố (xã Hương Sơn), chương trình "Tết Trung thu" được Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức đã thu hút đông đảo thiếu nhi trên địa bàn tham gia. Đêm hội mang đến cho các em những khoảnh khắc vui tươi, hào hứng bên bạn bè và cùng hòa mình vào không khí rộn ràng của mùa trăng.

Dịp này, lãnh đạo Đảng uỷ, Ủy ban MTTQ xã Hương Sơn cũng đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi tại thôn Nam Phố.

Trong ngày 24/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao quà Tết Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thành Sen và phường Hà Huy Tập. Hoạt động nằm trong chương trình “Thắp sáng mùa trăng yêu thương” do nhóm “3 Ông Bố Đảm” tổ chức với sự đồng hành của Đoàn Lân Sư Rồng Hoàng Kim Đường cùng các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm.

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Ban tổ chức đã trao tặng 78 triệu đồng tiền mặt cho 72 em học sinh. Bên cạnh đó, các em còn được nhận sách, vở, đồ dùng học tập và nhiều phần quà thiết thực, qua đó góp thêm niềm vui trong mùa Trung thu và động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

UBND xã Đức Thọ cũng vừa tổ chức đêm hội “Vui Tết Trung thu năm 2026” tại Trường Tiểu học Đức Thọ (phân hiệu Hòa Lạc). Tại chương trình, các em học sinh được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ nhà trường biểu diễn, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, tham gia múa tập thể, trò chơi và phá cỗ Trung thu. (Ảnh: Truyền thông xã Đức Thọ).

Để các em nhỏ ở vùng biên được vui đón Tết Trung thu, dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Sơn Hồng tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” năm 2026. Chương trình đã thu hút hơn 600 em nhỏ và Nhân dân đến chung vui.

Tại chương trình, BĐBP Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, xã Sơn Hồng đã trao tặng 120 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập và các em thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Em nuôi vùng biên”.

Hòa chung không khí đêm hội trăng rằm, Đồn Biên phòng Bản Giàng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre. Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi, phá cỗ Trung thu, đơn vị còn trao hàng chục suất quà với tổng giá trị 14 triệu đồng.

Những hoạt động đón Tết Trung thu tại Hà Tĩnh không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu nhi mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội đối với trẻ em. Qua đó, những giá trị đẹp của Tết Trung thu tiếp tục được gìn giữ và trao truyền, để mỗi mùa trăng trở thành một phần ký ức tuổi thơ của các em. Trong ảnh: Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 đón Tết Trung thu.