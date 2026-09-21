Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 98% trường học ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại trong chiến tranh. Các quan chức giáo dục tại Gaza cho biết, khoảng 660.000 học sinh đã không thể học trực tiếp và tham gia các chương trình giáo dục thường xuyên.

Việc các trường mở cửa trở lại được xem là một dấu mốc đối với trẻ em Gaza, dù điều kiện học tập vẫn còn nhiều thiếu thốn.

Ông Ibrahim Ramadan, Giám đốc giáo dục khu vực đông Khan Younis, cho biết khoảng 22.000 học sinh và hơn 770 người làm việc trong ngành giáo dục, trong đó có 532 giáo viên, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Một lớp học ở Gaza. Ảnh: UNICEF

Một nam sinh tên Moayed Abu Mustafa tại Khan Younis chia sẻ: "Lần cuối cùng tôi đến trường là ba năm trước. Giờ đây, chúng tôi bắt đầu năm học mới, đây là năm của niềm vui, hạnh phúc và thành công".

Nam sinh này cho biết vẫn quyết tâm học tập dù phải ngồi trên sàn của một túp lều thiếu thông gió, không có giày dép phù hợp và thiếu cả vở, bút. Mustafa cũng mất nhiều bạn bè trong chiến tranh. "Bất chấp tất cả những điều này, chúng tôi sẽ học hỏi, ngay cả khi sống trong lều", anh nói.

Bộ Giáo dục Gaza, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và địa phương, đã triển khai năm học 2026-2027 bằng cách xây dựng hàng chục trường học tạm thời. Các lớp học được dựng bằng lều, bạt, tôn và gỗ.

Một số trường được dựng trên nền đất cát. Có nơi phòng học chỉ có vài tấm nệm và một bảng đen, trong khi học sinh phải ngồi sát nhau. Một số trường vẫn được sử dụng làm nơi trú ẩn cho các gia đình mất nhà.

Theo các quan chức giáo dục, ít nhất 540.000 học sinh dự kiến tham gia các lớp học trực tiếp trong năm học này tại các trường tư thục tạm thời, trung tâm học tập tạm thời và các điểm giáo dục được UNICEF hỗ trợ.

Học trực tuyến sẽ tiếp tục dành cho những học sinh không thể đến lớp hoặc đã rời Gaza trong thời chiến.