Trẻ em Gaza trở lại trường học, các nỗ lực cứu trợ tiếp tục được triển khai

Nhân viên của OCHA và Quỹ Nhân đạo dành cho Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đến thăm một dự án tại Gaza nhằm thu gom rác thải và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho người dân tị nạn. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Cuối tuần vừa qua, trẻ em trên khắp Dải Gaza đã trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Theo Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), khoảng 330.000 trẻ em hiện đang theo học tại 200 trung tâm giáo dục do UNICEF hỗ trợ.

Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) cho biết, nhiều trường học chưa bị hư hại nhiều hiện vẫn được trưng dụng làm nơi tạm trú cho các gia đình tị nạn. Các nhóm công tác của UNRWA tiếp tục hỗ trợ trẻ em thông qua những không gian học tập tạm thời và hình thức học tập trực tuyến.

Trong khi đó, trước thềm năm học mới, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho biết đã tiến hành dọn dẹp đống đổ nát tại 20 trường học, 4 trường đại học và 19 địa điểm giáo dục. UNDP cũng đã khơi thông khoảng 50km đường dẫn tới các trường học và cơ sở giáo dục khác.

Tính từ năm ngoái đến nay, UNDP đã thu dọn hơn 1 triệu tấn phế tích tại Gaza. Tuy nhiên, khối lượng phế tích còn cần được xử lý vẫn lên tới hơn 60 triệu tấn.

Để bảo đảm các hoạt động dọn dẹp được tiến hành an toàn, các đối tác hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn đã thực hiện 150 cuộc đánh giá chỉ trong tuần thứ hai của tháng 9 này. Các tổ chức của Liên hợp quốc cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về những nguy cơ liên quan đến vật liệu nổ.

Các đoàn công tác của Liên hợp quốc tiếp tục cảnh báo rằng các đống đổ nát trên khắp Gaza vẫn tiềm tàng nguy hiểm các vật liệu nổ còn sót lại, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cộng đồng.

Trong vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường, các đối tác nhân đạo đã hoàn thành việc sửa chữa một trạm bơm nước thải bị hư hại tại khu vực Jabalia, phía bắc Gaza. Hoạt động của trạm đã được khôi phục sau khi một máy phát điện được mua tại địa phương.

Liên hợp quốc cho biết: Chính quyền Israel tiếp tục hạn chế đưa các máy phát điện mới vào Gaza, trong khi các thiết bị này vốn rất cần thiết do tình trạng mất điện kéo dài.

Trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua, các đối tác đã sửa chữa 19 cơ sở cấp nước và xử lý nước thải. Mặc dù về mặt kỹ thuật các cơ sở này đã có thể hoạt động trở lại, công suất vẫn bị hạn chế do không thể tiếp cận đầy đủ các nguồn điện cần thiết.

Các đối tác nhân đạo cho rằng để mở rộng những hoạt động này, cần có sự chấp thuận của chính quyền Israel cho phép đưa vào Gaza máy móc hạng nặng, thiết bị chuyên dụng, dầu động cơ, phụ tùng thay thế và các vật tư thiết yếu khác.

Bên cạnh những hạn chế về tiếp cận, hoạt động cứu trợ nhân đạo cũng đang rất cần thêm kinh phí, trong đó có nguồn nhiên liệu để vận hành các phương tiện cứu trợ và máy phát điện dự phòng.

Kế hoạch tiếp ứng nhân đạo trị giá 4 tỷ USD dành cho các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong năm nay hiện mới được tài trợ chưa đến 40%, cho thấy khoảng cách lớn giữa nhu cầu cứu trợ thực tế và nguồn lực hiện có.

Trong khi đó, các cuộc tấn công tiếp diễn vẫn đe dọa tính mạng dân thường tại Gaza cũng như những cơ sở thiết yếu. Theo các đối tác phụ trách an toàn và an ninh, trong tuần trước đã xảy ra 5 cuộc không kích và 4 vụ nổ súng trên mặt đất gần nhân viên và cơ sở của Liên hợp quốc cùng các đối tác.