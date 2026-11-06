Trẻ em bị xâm hại có nguy cơ bị lộ thông tin đời tư

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN

Tại hội thảo "Phát huy vai trò của người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên - Thực trạng và giải pháp", Thượng tá Trần Thụy Thảo Trinh, Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01), cho biết thành phố hiện có 657 người làm công tác xã hội tham gia hoạt động tư pháp người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, quá trình phối hợp giữa các đơn vị vẫn còn nhiều bất cập.

Theo Thượng tá Thảo Trinh, cơ chế phối hợp chưa đồng bộ khiến việc xác định đầu mối liên hệ tại một số địa phương gặp khó khăn. Đáng chú ý, việc bảo vệ bí mật đời tư của trẻ em chưa được thực hiện tốt. Có trường hợp người làm công tác xã hội chưa nắm vững kiến thức tố tụng hình sự, dẫn đến rò rỉ thông tin vụ án ra cộng đồng, hàng xóm, gây áp lực cho nạn nhân và gia đình, nhất là trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Bên cạnh đó, việc xác minh các trường hợp người chưa thành niên bỏ nhà đi, không rõ nhân thân cũng mất nhiều thời gian, trong khi cơ quan điều tra phải bảo đảm các thời hạn tố tụng nghiêm ngặt.

Ông Trần Tấn Lập, Phó trưởng Phòng 2, Viện KSND TPHCM, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 107 vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em, với 114 bị can; 54 vụ đã được đưa ra xét xử.

Quá trình giải quyết các vụ việc còn gặp tình trạng chậm phân công người làm công tác xã hội tham gia tố tụng, chậm cung cấp báo cáo điều tra xã hội và kế hoạch xử lý chuyển hướng. Năng lực chuyên môn của đội ngũ này cũng chưa đồng đều, một số người còn lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ.

Ở góc độ xét xử, bà Nguyễn Thị Ly, Phó chánh Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND TPHCM, cho biết tòa án luôn nỗ lực mời người làm công tác xã hội tham gia tố tụng. Tuy nhiên, một số trường hợp người được mời không tham gia hoặc tham gia còn mang tính hình thức, bị động.

Nguyên nhân chủ yếu là lực lượng còn mỏng, phần lớn kiêm nhiệm; cơ chế phối hợp liên ngành chưa đồng bộ và mức thù lao chưa tương xứng với thời gian, công sức bỏ ra.

Trước thực trạng trên, đại diện Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM đề xuất tăng cường tập huấn kiến thức tâm lý, kỹ năng làm việc với người chưa thành niên cho điều tra viên, cán bộ điều tra; đồng thời trang bị kiến thức tố tụng hình sự cho người làm công tác xã hội.