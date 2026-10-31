Trẻ dậy thì sớm có thể do chế độ ăn: 5 nhóm thực phẩm cha mẹ nên lưu ý

Không có món ăn cụ thể nào được chứng minh chắc chắn gây dậy thì sớm. Điều quan trọng là nhận biết những nhóm thực phẩm dễ khiến trẻ dư thừa năng lượng, duy trì cân nặng hợp lý và theo dõi các dấu hiệu phát triển bất thường.

5 nhóm thực phẩm cha mẹ nên kiểm soát

Đồ ăn nhanh, món chiên rán

Gà rán, hamburger, khoai tây chiên, xúc xích và snack thường được trẻ yêu thích nhưng có thể chứa nhiều năng lượng, muối và chất béo bão hòa, trong khi lượng chất xơ không cao. Nếu ăn thường xuyên, kết hợp với ít vận động, trẻ có nguy cơ tăng cân và béo phì.

Tình trạng thừa cân, béo phì có mối liên quan với thời điểm dậy thì, đặc biệt ở bé gái. Vì vậy, cha mẹ nên hạn chế việc để đồ ăn nhanh trở thành lựa chọn thường xuyên, thay vào đó chuẩn bị bữa ăn cân đối với rau xanh, trái cây, ngũ cốc và nguồn đạm phù hợp.

Nước ngọt và đồ uống nhiều đường

Nước ngọt có gas, trà sữa và nhiều loại nước trái cây đóng chai có thể cung cấp lượng đường đáng kể nhưng không tạo cảm giác no tương ứng với lượng năng lượng nạp vào. Uống thường xuyên dễ khiến trẻ tiêu thụ dư thừa năng lượng, làm tăng nguy cơ thừa cân.

Đây không phải là bằng chứng cho thấy nước ngọt trực tiếp gây dậy thì sớm. Tuy nhiên, hạn chế đồ uống nhiều đường là cách thiết thực để hỗ trợ kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ uống nước lọc, ăn trái cây tươi và lựa chọn sữa phù hợp với độ tuổi, nhu cầu dinh dưỡng.

Cần hạn chế cho trẻ ăn những nhóm thực phẩm dễ gây dư thừa năng lượng

Mì ăn liền và thực phẩm chế biến sẵn

Mì ăn liền, thịt chế biến sẵn và các món ăn đóng gói tiện lợi có thể chứa nhiều muối, chất béo hoặc ít chất xơ tùy sản phẩm. Nếu thường xuyên dùng thay bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, trẻ có nguy cơ thiếu cân đối về khẩu phần.

Bản thân mì ăn liền không được chứng minh là nguyên nhân trực tiếp gây dậy thì sớm. Cha mẹ không cần cấm tuyệt đối, nhưng nên hạn chế tần suất sử dụng, bổ sung rau và nguồn đạm khi ăn, đồng thời ưu tiên các bữa ăn đa dạng thực phẩm.

Các món ăn giàu năng lượng nhưng nghèo dưỡng chất

Bánh kẹo, đồ ăn vặt ngọt và những món nhiều chất béo có thể khiến trẻ nạp quá nhiều năng lượng nếu ăn liên tục giữa các bữa. Khi lượng năng lượng tiêu thụ kéo dài vượt nhu cầu của cơ thể, trẻ dễ tăng cân.

Thay vì cấm toàn bộ đồ ăn vặt, cha mẹ có thể chuẩn bị những lựa chọn phù hợp hơn như trái cây, sữa chua không đường hoặc các món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng. Điều cần chú ý là khẩu phần và tần suất sử dụng, không phải chỉ một lần trẻ ăn món ngọt.

Thực phẩm, sản phẩm không rõ thành phần

Cha mẹ nên thận trọng với các sản phẩm quảng cáo giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao nhanh hoặc cải thiện phát triển thể chất nhưng không công bố rõ thành phần, nguồn gốc. Không tự ý cho trẻ sử dụng hormone, thuốc tăng trưởng hay các sản phẩm có tác động đến nội tiết khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Hiện không có cơ sở để quy kết mọi thực phẩm đóng gói hoặc thực phẩm thông thường đều gây rối loạn nội tiết. Cách phù hợp là chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đọc kỹ nhãn và hỏi ý kiến chuyên gia khi có nghi ngờ về thành phần.

Làm gì để hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh?

Trước hết, hãy xây dựng chế độ ăn đa dạng, đủ chất, phù hợp độ tuổi; tăng cường rau xanh, trái cây, cá, thịt nạc, trứng, sữa và ngũ cốc nguyên hạt. Không nên ép trẻ ăn kiêng hoặc loại bỏ các nhóm thực phẩm thiết yếu chỉ vì lo ngại dậy thì sớm.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần khuyến khích trẻ vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và theo dõi chiều cao, cân nặng theo thời gian. Nếu trẻ tăng cân nhanh, có dấu hiệu thừa cân hoặc xuất hiện những thay đổi cơ thể bất thường, nên trao đổi với bác sĩ thay vì tự áp dụng chế độ ăn nghiêm ngặt.

Điều quan trọng nhất là không đổ lỗi cho một món ăn riêng lẻ. Dậy thì sớm có thể liên quan đến nhiều yếu tố và không phải lúc nào cũng phòng ngừa được. Một chế độ dinh dưỡng cân đối, lối sống lành mạnh cùng việc nhận biết dấu hiệu sớm sẽ giúp cha mẹ chăm sóc và hỗ trợ sự phát triển của trẻ đúng cách hơn.