Trẻ có vết bớt bẩm sinh: Vì sao cần thăm khám sớm?

Chiều 14/10, lễ phát động chương trình Xóa 'Bớt' Cho Em giai đoạn 2026-2027 được tổ chức với mục tiêu hỗ trợ trẻ em có vết bớt bẩm sinh, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận các phương pháp điều trị phù hợp.

Từ thực tế thăm khám và điều trị cho người bệnh, TS.BS Hoàng Văn Tâm (giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội, là người khởi xướng chương trình Xóa "Bớt" Cho Em từ tháng 1/2024) chia sẻ về những ảnh hưởng của vết bớt đối với sức khỏe, tâm lý của trẻ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thăm khám để đánh giá đúng tình trạng tổn thương và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Công bố khởi động chuỗi hoạt động khám tầm soát của chương trình Xóa 'Bớt' Cho Em năm 2026. (Ảnh: Hà Thương)

Gánh nặng điều trị không chỉ nằm ở chi phí

Theo TS.BS Hoàng Văn Tâm, trẻ có vết bớt có thể gặp nhiều trở ngại trong quá trình trưởng thành. Bên cạnh những ảnh hưởng về ngoại hình, một số trẻ có thể mặc cảm, ngại giao tiếp hoặc gặp khó khăn khi hòa nhập với bạn bè.

Quá trình điều trị cũng đòi hỏi thời gian và sự kiên trì. Tùy loại bớt và tình trạng tổn thương, trẻ có thể cần nhiều buổi laser, kéo dài trong thời gian hơn một năm. Với những gia đình ở xa cơ sở y tế, chi phí đi lại và việc đưa trẻ đi điều trị định kỳ là những trở ngại đáng kể.

TS.BS Hoàng Văn Tâm mong muốn thông điệp của chương trình Xóa 'Bớt' Cho Em được lan tỏa rộng rãi, để nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn biết đến, có cơ hội tiếp cận điều trị phù hợp, từng bước vượt qua mặc cảm và tự tin hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Hà Thương)

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm cho biết, có những gia đình mong muốn điều trị cho con nhưng không đủ khả năng chi trả. Khi được hỗ trợ, các em có cơ hội tiếp cận điều trị phù hợp, trong khi gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính và tâm lý.

Tuy nhiên, khả năng điều trị không giống nhau ở tất cả các loại bớt. Theo bác sĩ, bớt Ota và bớt rượu vang có đặc điểm tổn thương khác nhau, do đó phương pháp, thời gian và kết quả điều trị cũng khác nhau. Hiệu quả cụ thể cần được đánh giá dựa trên tình trạng của từng bệnh nhân, không nên áp dụng một tỷ lệ thành công chung cho mọi trường hợp.

Bác sĩ khuyến cáo gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xác định loại bớt, đánh giá tổn thương và tư vấn phương pháp phù hợp. Ngay cả khi chưa đủ điều kiện điều trị ngay, việc thăm khám vẫn cần được quan tâm.

Đặc biệt, một số dạng bớt, trong đó có bớt rượu vang ở vùng mặt, có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe khác, bao gồm tổn thương ở mắt. Vì vậy, thăm khám sớm có ý nghĩa trong việc đánh giá nguy cơ và phát hiện những dấu hiệu cần theo dõi, can thiệp.

Kết nối để trẻ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ

Trong giai đoạn 2026-2027, chương trình Xóa 'Bớt' Cho Em dự kiến kết nối 30 bác sĩ da liễu, 6 cơ sở y tế và huy động hơn 60 đơn vị tham gia. Các đợt khám tầm soát tại địa phương sẽ giúp bác sĩ trực tiếp đánh giá tình trạng người bệnh, đồng thời tạo điều kiện kết nối những trường hợp cần hỗ trợ điều trị.

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết tổ chức Đoàn tham gia chương trình với vai trò kết nối thông tin, phối hợp rà soát trường hợp, hướng dẫn hồ sơ và lan tỏa hoạt động đến cộng đồng.

Anh Nguyễn Hoài Đảm mong muốn chương trình Xóa 'Bớt' Cho Em được lan tỏa rộng rãi, kết nối thêm nhiều nguồn lực xã hội để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, dù ở đô thị, nông thôn hay miền núi, đều có cơ hội được thăm khám và điều trị, tự tin hòa nhập cuộc sống. (Ảnh Hà Thương)

Theo anh Nguyễn Hoài Đảm, Đoàn Thanh niên VTV không thay thế công việc chuyên môn của bác sĩ mà phát huy thế mạnh truyền thông và mạng lưới phối hợp để chương trình tiếp cận đúng những gia đình cần giúp đỡ. Việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được thực hiện bằng những hoạt động cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế.

Đại diện Đoàn Thanh niên VTV cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư và phẩm giá của trẻ em trong quá trình truyền thông. Những câu chuyện về hoàn cảnh gia đình, quá trình điều trị cần được phản ánh thận trọng, tránh khai thác nỗi đau để tạo sự thương cảm.

Người bệnh chàm, bớt có hoàn cảnh khó khăn có thể đăng ký qua các kênh chính thức của chương trình hoặc tổ chức Đoàn tại địa phương. Lịch khám tầm soát dự kiến được cập nhật trên Fanpage Xóa 'Bớt' Cho Em.