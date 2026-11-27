Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), chiều cao của mỗi người phát triển mạnh nhất ở hai giai đoạn vàng: 1.000 ngày đầu đời và tuổi dậy thì.

HCDC cho rằng di truyền không phải yếu tố duy nhất quyết định chiều cao của trẻ. Theo HCDC, gene chỉ chiếm khoảng 20%, còn dinh dưỡng và vận động có thể tác động tới hơn 50% sự phát triển chiều cao.

Trong đó, tuổi dậy thì là lúc xương phát triển nhanh nhất, trẻ có thể cao thêm khoảng 8-12 cm mỗi năm. Đây được xem là "cơ hội cuối" để cải thiện chiều cao, trước khi sụn tăng trưởng ở đầu xương dần đóng lại. Nếu bỏ lỡ giai đoạn này, trẻ khó bắt kịp về sau.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, vận động là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển chiều cao. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn cho rằng phải lựa chọn những môn thể thao đặc thù như bóng rổ, bóng chuyền hoặc bơi lội mới có thể giúp con cao lớn.

Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Trần Ngọc Mai, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết tất cả môn thể thao đều có tác động tích cực đến quá trình phát triển chiều cao, miễn là trẻ được vận động phù hợp. Cha mẹ không nhất thiết phải giới hạn con trong một bộ môn nhất định.

Trẻ có thể đá bóng, chơi bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông, chạy nhảy ngoài sân hoặc tập võ. Điều quan trọng là duy trì thời lượng vận động khoảng 60 phút mỗi ngày.

Theo bác sĩ Mai, vận động không chỉ giúp trẻ tăng cường thể lực mà còn tạo cơ hội tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hỗ trợ cơ thể tổng hợp vitamin D. Đây là một trong những vitamin quan trọng đối với quá trình hấp thu canxi và phát triển chiều cao.

Tuy nhiên, phụ huynh không nên chỉ chú trọng thời gian trẻ tham gia một môn thể thao mà bỏ qua mức độ hoạt động trong phần lớn thời gian còn lại.

Trẻ em cần được vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày. Ảnh: Tâm Linh.

Có những trẻ tham gia thể thao khoảng một giờ mỗi ngày nhưng sau đó lại ngồi yên một chỗ trong thời gian dài. Điều này không có lợi cho quá trình chuyển hóa của cơ thể và không kích thích xương phát triển như khi trẻ duy trì hoạt động thường xuyên.

Ngược lại, những trẻ thường xuyên chạy nhảy, vui chơi, ít ngồi một chỗ thường duy trì mức độ hoạt động thể chất tốt hơn.

Vì vậy, cha mẹ cần khuyến khích con vận động trong sinh hoạt hàng ngày, thay vì chỉ tập trung vào một buổi tập thể thao cố định. Trẻ cũng cần hạn chế thời gian tiếp xúc với màn hình điện thoại, tránh ngồi một chỗ quá lâu.

Dù vận động mang lại nhiều lợi ích, không phải hoạt động thể chất nào cũng phù hợp với trẻ đang trong giai đoạn phát triển. Phụ huynh nên hạn chế cho trẻ tập những môn phải sử dụng tạ nặng. Ở giai đoạn này, xương của trẻ còn yếu, các đầu xương chưa cốt hóa hoàn toàn.

Việc tập luyện với mức tạ nặng, đòi hỏi phát triển cơ bắp quá nhiều có thể ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng chiều cao và kết cấu xương của trẻ.

Thay vào đó, cha mẹ có thể lựa chọn những hoạt động thể chất phù hợp như đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông hoặc chạy nhảy ngoài trời. Trẻ cũng có thể tập võ hoặc vui chơi cùng bạn bè.

Bác sĩ Mai nhấn mạnh trẻ cần đạt khoảng 60 phút vận động mỗi ngày, đồng thời duy trì sự năng động trong suốt cả ngày. Vận động không chỉ là tham gia một lớp thể thao mà còn bao gồm những hoạt động vui chơi, chạy nhảy thường ngày.

Kết hợp dinh dưỡng đầy đủ với hoạt động thể chất thường xuyên là cách hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao trong những năm đầu đời và các giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.