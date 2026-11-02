Trẻ có quyền từ chối hiến mô dù cha mẹ đồng ý

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu phải dồn sức, quyết liệt kéo giảm tội phạm; đồng thời yêu cầu coi kết quả công tác phòng, chống ma túy và tội phạm là một trong những chỉ tiêu then chốt để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu.