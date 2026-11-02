Trẻ có quyền từ chối hiến mô dù cha mẹ đồng ý
Tiếp tục về Kỳ họp thứ 2, sáng 2/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Nhiều ý kiến đồng tình và đánh giá cao sự tiếp thu của cơ quan soạn thảo khi Bộ Y tế rút đề xuất cho người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống cho cha mẹ, chỉ cho phép hiến cho anh, chị, em ruột với những điều kiện chặt chẽ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tre-co-quyen-tu-choi-hien-mo-du-cha-me-dong-y-246261102185808673.htm