Trẻ chép miệng, liếm tay: Tín hiệu đòi bú mẹ không nên bỏ qua

Trẻ có những biểu hiện rất nhỏ khi đòi bú. Ảnh: Unsplash.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), cho biết mẹ nên chú ý các biểu hiện sớm của trẻ để nhận biết thời điểm bé muốn bú, thay vì chờ trẻ khóc.

Theo bác sĩ, trẻ có thể chép miệng, liếm môi hoặc đưa tay lên miệng khi bắt đầu đói. Đây là những tín hiệu sớm mà mẹ có thể dễ dàng quan sát.

Nếu đang ngủ, trẻ đói thường ngọ nguậy, cử động nhiều hơn rồi tỉnh dần, đồng thời có xu hướng quay đầu sang hai bên để tìm kiếm.

"Trẻ sơ sinh những ngày đầu chưa nhìn rõ nhưng khứu giác khá nhạy. Khi đói, bé có thể quay đầu qua lại để tìm mùi của mẹ", bác sĩ Từ Anh giải thích.

Một số trẻ còn đưa tay lên miệng, liếm tay, chép miệng, kèm theo nước bọt chảy ra - đây là những biểu hiện cho thấy trẻ đã bắt đầu có nhu cầu bú.

Bác sĩ Từ Anh lưu ý khóc thường không phải là dấu hiệu sớm nhất cho thấy trẻ đói. Khi đã khóc vì đói, trẻ có thể trở nên cáu gắt và khó bình tĩnh để bú.

Ngoài ra, sữa mẹ không chảy ra ngay khi trẻ vừa ngậm vú, mà cần một khoảng thời gian mút và kích thích đầu vú để tạo phản xạ tiết sữa. Nếu trẻ đang quá đói và khó chịu, bé có thể không đủ kiên nhẫn chờ sữa xuống, thậm chí đẩy vú mẹ ra.

Vì vậy, khi nhận thấy trẻ chép miệng, liếm môi, đưa tay lên miệng, ngọ nguậy hoặc quay đầu tìm kiếm, mẹ nên cho trẻ bú sớm - lúc này trẻ còn bình tĩnh và có thể phối hợp bú tốt hơn.

Theo bác sĩ, việc quan sát và đáp ứng sớm những tín hiệu đói của trẻ giúp mẹ chủ động hơn trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ, thay vì chỉ dựa vào tiếng khóc để xác định trẻ đang đói.