Trứng mềm, dễ ăn, giàu protein và nhiều vi chất cần thiết cho trẻ. Ảnh: Gluroo.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết chất đạm (protein) là thành phần cơ bản cấu tạo tế bào, tham gia xây dựng cơ, xương, da, máu và hầu hết cơ quan trong cơ thể. Đây cũng là dưỡng chất cần thiết để sản xuất kháng thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Ở trẻ em, thiếu đạm có thể khiến cơ thể chậm tăng trưởng, suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa. Ngược lại, thừa đạm có thể ảnh hưởng đến chức năng thận và gây rối loạn tiêu hóa.

Theo bác sĩ Nhàn, một trong những sai lầm thường gặp của phụ huynh là nghĩ rằng bổ sung càng nhiều đạm thì trẻ càng nhanh lớn. Thực tế, trẻ ăn nhiều thịt, cá nhưng vẫn chậm tăng cân có thể do cơ thể chưa hấp thu tốt dưỡng chất hoặc khẩu phần ăn mất cân đối.

Cụ thể, khi ăn quá nhiều thực phẩm giàu đạm, trẻ dễ no và không còn nhu cầu ăn các nhóm thực phẩm khác. Trẻ có thể ăn nhiều thịt, cá nhưng lại thiếu tinh bột, chất béo và rau xanh. Điều này khiến cơ thể không được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.

Bên cạnh đó, khẩu phần quá nhiều đạm nhưng thiếu canxi và các chất khoáng cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển xương.

Để hình thành một khung xương hoàn chỉnh, cơ thể cần hai thành phần. Chất đạm tạo bộ khung, còn các chất khoáng như canxi, photpho tạo thành tinh thể để bồi đắp xương. Nếu chỉ có chất đạm mà thiếu các chất khoáng, khung xương không thể phát triển hoàn chỉnh, trẻ vẫn có nguy cơ bị còi xương.

Một vấn đề khác cần lưu ý là khả năng hấp thu dinh dưỡng của trẻ. Những biểu hiện thường gặp ở trẻ kém hấp thu gồm đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu, đi phân lỏng, màu nhạt, có mùi tanh và váng nổi trên mặt giống như mỡ.

Trẻ kém hấp thu thường chậm tăng cân, đứng cân hoặc sút cân. Một số trẻ còn có biểu hiện mệt mỏi, uể oải, ngủ không ngon giấc, kém linh hoạt trong các hoạt động vui chơi và khám phá xung quanh.

Bác sĩ Nhàn cho biết chất đạm còn có vai trò thay thế những tế bào bị hư hỏng, già cỗi trong cơ thể, chẳng hạn tế bào da và tế bào đường tiêu hóa. Khi được bổ sung đầy đủ, chất đạm góp phần duy trì hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus.

Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trẻ từ 1 đến 3 tuổi cần 13 g đạm mỗi ngày, trong khi trẻ từ 4 đến 8 tuổi cần 19 g.

Hàm lượng đạm trong thực phẩm cũng khác nhau. Cụ thể, 100 g thịt lợn nạc chứa khoảng 19 g đạm, 100 g đậu xanh chứa 25 g, 100 g đậu nành chứa 35-45 g. Trong khi đó, 100 g sữa bột trẻ em có khoảng 10-26 g đạm.

Về nguồn cung cấp, đạm động vật có trong thịt, cá, trứng, sữa và hải sản. Đạm thực vật có trong rau, trái cây, ngũ cốc như khoai, bắp, cơm, bánh mì, các loại đậu và hạt như đậu xanh, đậu đen, đậu cô ve, đậu phộng, hạnh nhân.

Tỷ lệ đạm động vật và thực vật được đề cập trong chương trình là 70/30, tương ứng 70% từ động vật và 30% từ thực vật.

Bác sĩ Nhàn lưu ý trẻ phát triển khỏe mạnh không chỉ cần chất đạm mà còn cần được cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất khác. Vì vậy, ngoài thịt, cá, trứng, sữa, cha mẹ cần bổ sung rau xanh, trái cây và đa dạng thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày, tránh tập trung quá nhiều vào một nhóm chất.

Việc cho trẻ ăn càng nhiều đạm, càng nhiều đồ bổ không đồng nghĩa với tăng trưởng tốt. Quan trọng là xây dựng khẩu phần cân đối, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và khả năng hấp thu của từng trẻ.