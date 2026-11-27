Từ ngày 25/10 đến ngày 25/11, Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế TPHCM ghi nhận 132 phản ánh. Qua một số tình huống điển hình, Sở Y tế TPHCM đề nghị các đơn vị không chỉ giải quyết từng vụ việc cụ thể mà còn chủ động nhận diện, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động và quy trình chuyên môn, không để những sự việc tương tự tiếp diễn.

Một trường hợp người nhà phản ánh trẻ 8 tháng tuổi sốt gần 40 độ C, quấy khóc nhiều nhưng không được đưa vào Khoa Cấp cứu do không có biểu hiện co giật theo tiêu chí nhập khoa của bệnh viện. Gia đình được hướng dẫn đưa trẻ sang Khoa Khám bệnh để chờ khám theo thứ tự.

Theo giải trình của bệnh viện, bác sĩ Khoa Cấp cứu đã thăm khám, sàng lọc, hướng dẫn hạ sốt, lau mát và làm hồ sơ cho trẻ nhập viện theo dõi, điều trị. Bệnh viện cũng nhìn nhận thiếu sót trong việc hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng, khiến gia đình đang lo lắng không nắm được tình trạng và hướng xử trí cho trẻ.

Sở Y tế TPHCM giải đáp các phản ánh. Ảnh: Sở Y tế.

Từ tình huống này, các bệnh viện cần rà soát quy trình phân loại cấp cứu, bảo đảm đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh theo từng lứa tuổi, không phụ thuộc vào một dấu hiệu đơn lẻ. Đồng thời, đơn vị cần ghi nhận thời điểm tiếp nhận, phân loại, thăm khám và đánh giá lại khi người bệnh có diễn biến bất thường.

Dù ở mức độ ưu tiên nào, gia đình cũng cần được thông tin rõ về kết quả đánh giá, hướng xử trí tiếp theo và những dấu hiệu cần báo ngay cho nhân viên y tế. Thực hiện đúng chuyên môn phải đi đôi với giao tiếp, hướng dẫn đầy đủ, dễ hiểu.

Người nhà một bệnh nhi phản ánh, kết quả xét nghiệm đã có từ 9h30 nhưng đến 11h30 trẻ vẫn chưa được bác sĩ khám lại. Sở Y tế TPHCM cũng ghi nhận phản ánh về tình trạng người bệnh phải chờ lâu sau khi có kết quả xét nghiệm tại một bệnh viện. Theo báo cáo giải trình, thời điểm xảy ra sự việc, lượng người đến khám tăng cao và tập trung trong cùng khung giờ.

Tuy nhiên, lượng bệnh nhân đông không thể là lý do làm giảm trách nhiệm thông tin và điều phối của bệnh viện. Quá trình từ khi có kết quả xét nghiệm đến lúc người bệnh được bác sĩ khám lại cần được quản lý như một công đoạn riêng, với quy trình cảnh báo kết quả, sắp xếp thứ tự tái khám, ngưỡng thời gian chờ cần can thiệp và nhân viên phụ trách điều phối.

Người bệnh cần được hướng dẫn rõ quay lại đâu, theo dõi lượt khám bằng cách nào và liên hệ ai khi phải chờ lâu. Bên cạnh đó, việc thống kê thời gian chờ theo khung giờ, ngày và phòng khám sẽ giúp bệnh viện chủ động bố trí bàn khám, nhân lực, đồng thời ưu tiên trẻ em, người cao tuổi và những trường hợp cần được xử trí sớm.