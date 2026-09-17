Trẻ 5 đến 6 tuổi sắp được hưởng chính sách mới về học phí như thế nào?

Nghị định số 353/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11.9.2026, quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.11.2026.

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Theo quy định mới, Nhà nước ưu tiên đầu tư và bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi. Nhóm đối tượng này được xác định là trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 6 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Đáng chú ý, chính sách tài chính dành cho nhóm trẻ này được quy định cụ thể tại Nghị định 353. Trẻ thuộc diện phổ cập giáo dục mầm non từ 5 đến 6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí theo quy định của pháp luật.

Không chỉ liên quan đến học phí, trẻ trong độ tuổi này còn được hỗ trợ chi phí học tập và được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Cùng với chính sách hỗ trợ về tài chính, Nghị định 353/2026/NĐ-CP cũng đặt ra nguyên tắc bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Theo đó, nguồn lực được ưu tiên bố trí cho những khu vực và nhóm đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục.

Trong đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo cùng các đối tượng cần được hỗ trợ sẽ được ưu tiên thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp.

Kinh phí thực hiện các chính sách này được bảo đảm từ dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo phân cấp ngân sách và nguồn vốn đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện hợp pháp cũng có thể được sử dụng để phục vụ việc triển khai chính sách.

Việc ban hành Nghị định 353 được xem là bước cụ thể hóa chủ trương phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ từ 5 đến 6 tuổi.

Các chính sách về học phí, chi phí học tập và hỗ trợ giáo dục đối với nhóm trẻ 5 đến 6 tuổi sẽ được thực hiện theo quy định mới từ 1.11, với định hướng bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng hơn, nhất là đối với trẻ ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.