Trẻ 2 tuần tuổi tím tái do hẹp van tim nặng, được can thiệp kịp thời

Tím tái ngay ngày đầu sau sinh

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vừa can thiệp nong van động mạch phổi qua đường ống thông cho một trẻ sơ sinh 2 tuần tuổi mắc hẹp van động mạch phổi nặng. Sau thủ thuật, tình trạng thiếu oxy của trẻ cải thiện, các chỉ số huyết động chuyển biến tích cực.

Trước đó, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp từ Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi khi mới 1 ngày tuổi, cân nặng 3,5 kg. Thời điểm tiếp nhận, trẻ tím tái, độ bão hòa oxy máu ngoại vi (SpO₂) chỉ đạt 85%.

Hình ảnh can thiệp cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và siêu âm tim, các bác sĩ xác định trẻ bị hẹp van động mạch phổi nặng, chênh áp qua van lên đến 70 mmHg. Tình trạng hẹp gây cản trở đáng kể dòng máu từ tim lên phổi, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp oxy cho cơ thể.

Ngay sau khi nhập viện, trẻ được điều trị bằng prostaglandin E1 (PGE1) nhằm duy trì ống động mạch, hỗ trợ tuần hoàn phổi. Đây là bước điều trị giúp bảo đảm cung cấp oxy trong thời gian ê-kíp đánh giá và lựa chọn phương án can thiệp.

Sau quá trình đánh giá chuyên môn, các bác sĩ quyết định nong van động mạch phổi qua đường ống thông khi trẻ được 2 tuần tuổi.

Cải thiện rõ sau nong van qua ống thông

Kết quả sau can thiệp ghi nhận SpO₂ tăng từ 85% lên 98%; chênh áp qua van động mạch phổi giảm từ 70 mmHg xuống còn 20 mmHg. Những thay đổi này cho thấy dòng máu qua van được cải thiện, tình trạng thiếu oxy giảm.

Một ngày sau can thiệp, trẻ được ngừng truyền PGE1. Sau 3 ngày, bệnh nhi đủ điều kiện xuất viện theo đánh giá của ê-kíp điều trị.

Ê-kíp thực hiện can thiệp cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Quá trình tiếp nhận, điều trị và can thiệp có sự phối hợp giữa các chuyên khoa Nhi sơ sinh, Tim mạch, Gây mê hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh. Trẻ được theo dõi sát trong suốt thời gian nằm viện để đánh giá diễn biến lâm sàng và đáp ứng điều trị.

Theo thông tin từ bệnh viện, chăm sóc trẻ mắc tim bẩm sinh được thực hiện từ phát hiện dị tật trong thai kỳ, chẩn đoán sau sinh đến điều trị và theo dõi lâu dài. Tùy tình trạng từng trẻ, các chuyên khoa hồi sức sơ sinh, hồi sức tích cực nhi khoa, dinh dưỡng, thần kinh, phục hồi chức năng cùng tham gia.

Các chỉ số cải thiện sau can thiệp là kết quả bước đầu tích cực. Việc chăm sóc, theo dõi tiếp theo vẫn là một phần trong quá trình điều trị trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Hình ảnh các bác sĩ đang can thiệp cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Không bỏ qua tím tái, thở nhanh, bú kém

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng lưu ý vai trò của phát hiện sớm, chuyển viện kịp thời và điều trị đúng lúc đối với trẻ mắc dị tật tim.

Bệnh tim bẩm sinh có biểu hiện đa dạng. Một số dị tật có thể được phát hiện trong thai kỳ, nhưng cũng có trường hợp chỉ biểu hiện rõ sau khi trẻ chào đời. Vì vậy, gia đình cần chú ý những thay đổi bất thường của trẻ ngay từ những ngày đầu sau sinh.

"Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi thấy tím tái, thở nhanh, bú kém hoặc được phát hiện SpO₂ thấp qua đo kiểm tra. Các biểu hiện này cần được thăm khám, đánh giá nguyên nhân kịp thời. Gia đình nên cung cấp kết quả khám thai, siêu âm tim và hồ sơ điều trị trước đó nếu có, giúp bác sĩ tiếp nhận thông tin đầy đủ", Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng khuyến cáo.

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